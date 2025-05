Cụ thể, theo Quyết định số 449/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị, Văn phòng đại diện tại Campuchia sẽ chính thức giải thể kể từ ngày 1/6/2025.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề xuất của Ban Nhân sự – Lương – Thưởng và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các nghị quyết nội bộ của Tập đoàn.

Trước đó, ngày 2/8/2010, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Campuchia



Văn phòng có tên giao dịch quốc tế là Petrolimex Representative Office in Cambodia, được thành lập theo Quyết định số 409/XD-QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Petrolimex.



Cơ quan này có nhiệm vụ đại diện quyền lợi của Petrolimex, là đầu mối giao dịch, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ khác xoay quanh xăng dầu với các đối tác tại Campuchia.



Động thái này của Petrolimex diễn ra trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Cụ thể, Bộ Tài chính đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đối với ông Đào Nam Hải, người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Petrolimex cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải.

Đồng thời, tạm giao phần vốn nhà nước do ông Đào Nam Hải đang nắm giữ theo Quyết định số 45/QĐ - UBQLV ngày 28/01/2022 của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ông Phạm Văn Thanh, người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 6/5.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2025, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex giảm 10% còn 67.861 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 3.711 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước trong khi biên lợi nhuận gộp giảm còn 6%.

Kỳ này, Petrolimex lãi hoạt động tài chính 128,1 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước với doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong khi đó, chi phí lãi vay giảm 15% còn 165,6 tỷ đồng nhờ lãi suất ngân hàng "hạ nhiệt" trong thời gian qua, luôn duy trì ở mức thấp. Các khoản chi phí khác hầu hết đều tăng: Chi phí bán hàng tăng 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 11%, lần lượt là 3.353 tỷ đồng và 263,6 tỷ đồng.

Doanh thu giảm cùng với loạt chi phí tăng "chóng mặt" khiến lợi nhuận trước thuế của Petrolimex sụt giảm 75% còn 358,4 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex lãi ròng vỏn vẹn 133 tỷ đồng trong quý I/2025, "rơi tự do" 88% so với cùng kỳ năm 2024. So với kế hoạch được cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao là 3.200 tỷ đồng lãi trước thuế, Petrolimex đạt 11% kế hoạch đại hội giao.