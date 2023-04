Petrosetco (PET) dự trình kế hoạch kinh doanh tăng trưởng thận trọng, hạ cổ tức 2022 xuống 8%

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HoSE: PET) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong đó, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh 2023 tăng trưởng an toàn sau 1 năm kinh doanh không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Petrosetco dự báo năm 2023 sẽ là một năm khó khăn và ảm đạm với thị trường điện thoại thông minh khi xu hướng kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng. Con đường hồi phục của thị trường điện thoại thông minh cũng như các thiết bị ICT khác vẫn chưa rõ ràng bởi hàng loạt bất ổn, trong đó nhu cầu mua các sản phẩm tầm trung và thấp chưa cao, tuy nhiên nhu cầu đối với điện thoại thông minh và máy tính bảng ở phân khúc cao cấp được dự đoán có thể sẽ duy trì ở mức tương đối ổn định.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023

PET nhận định, tình hình chung của thị trường với nhiều khó khăn được dự đoán sẽ tiếp diễn đến ít nhất nửa cuối năm 2023 nên người tiêu dùng vẫn sẽ có xu hướng thắt chặt chi tiêu, nguồn cầu với các mặt hàng không thiết yếu có thể đi xuống đáng kể. Do vậy trong năm 2023, Petrosetco đưa ra quan điểm thận trọng trong việc lập kế hoạch tăng trưởng như: kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022.

Petrosetco hạ cổ tức năm 2022 về 8% vì kết quả kinh doanh trong năm lao dốc

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Petrosetco đặt kế hoạch cổ tức tối thiểu 10% nhưng với việc kết quả kinh doanh lao dốc, chỉ hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022, Công ty đã hạ tỷ lệ cổ tức năm 2022 từ 10% về chỉ còn 8% (bằng cổ phiếu). Với hơn 98,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PET dự định sẽ phát hành tối đa 7,9 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ tăng từ 994,3 tỷ lên 1.073 tỷ đồng.

Dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước sang năm 2023, mức cổ tức tối đa dự kiến là 10%.

Lợi nhuận Petrosetco giảm tới 50% trong tháng 2 tháng đầu năm 2023, về 37 tỷ đồng

Trong tháng 2 năm 2023, Petrosetco công bố doanh thu đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 35 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,6% về còn 4,9% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 3,3% về còn 2,2%.

Cơ cấu doanh thu tháng 2/2023

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu lĩnh vực phân phối giảm 5% so với cùng kỳ, về 2.435 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ Catering tăng 7,8% so với cùng kỳ, lên 139 tỷ đồng; doanh thu quản lý và cho thuê bất động sản tăng 5,5% so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng; và doanh thu lĩnh vực khác tăng 10,8% so với cùng kỳ, lên 123 tỷ đồng.

Tổng hợp kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu 2.774 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,8% về còn 4,4% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 2,6% về chỉ còn 1,3%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/4, cổ phiếu PET tăng 5,74% (tương ứng tăng 1.200 đồng so với phiên giao dịch liền kề), lên 22.100 đồng/cổ phiếu.