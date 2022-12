Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) bất ngờ thông tin về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Petrosetco (HoSE: PET) dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu

Cụ thể, Petrosetco sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,78 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MBBank; 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank.

Dự kiến phân bổ nguồn vốn huy động sau kế hoạch chào bán cổ phiếu của PET

Theo tìm hiểu, tại BIDV – Chi nhánh Bình Tân, Petrosetco đang có 3 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 75,43 tỷ đồng đáo hạn ngày 27/1/2023; nợ 138,48 tỷ đồng đáo hạn ngày 9/1/2023; và nợ 90,21 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/1/2023.

Tại MBBank, Petrosetco có 5 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 49,41 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 30,73 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 24,69 tỷ đồng đáo hạn ngày 16/1/2023; nợ 152,61 tỷ đồng đáo hạn ngày 10/1; và nợ 49,93 tỷ đồng đáo hạn ngày 8/1/2023.

Tại Vietcombank – Chi nhánh HCM, Petrosetco có dư nợ 114,62 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/3/2023.

Bên cạnh đó, Petrosetco dự kiến sẽ triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 được thông qua ngày 28/6/2022.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 28/6/2022, Petrosetco thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Petrosetco hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận sau 10 tháng đầu năm

Trong Tháng 10/2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.664 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối (đạt 1.502 tỷ đồng, -9,7% yoy). Cụ thể, do tình trạng thiếu hàng bởi ảnh hưởng từ chính sách Zero-Covid của Trung Quốc cũng như việc Công ty chủ động siết chặt chính sách công nợ, không tiếp tục bán hàng cho các đơn vị chưa thanh toán nhằm quản trị rủi ro.

Lợi nhuận gộp trong tháng 10 của Công ty đạt 76 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 4,6%, giảm nhẹ so với mức biên lợi nhuận gộp 5,3% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10 của Công ty đạt 16 tỷ đồng, giảm 54,3% so với cùng kỳ, do chịu ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá trước diễn biến tỷ giá USD/VND tăng mạnh thời gian vừa qua. Do vậy, biên lợi nhuận trước thuế cùng kỳ giảm về mức 1,0%, so với mức 1,9% cùng kỳ.

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2022

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 14.494 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 236 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,8% và giảm 13,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm chủ yếu đến từ chi phí tài chính tăng do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Với kết quả đạt được công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Sau 4 phiên trần liên tiếp, cổ phiếu PET đã hồi về mức 18.650 đồng/cổ phiếu, tăng 35% so với đáy giữa tháng 11 nhưng vẫn thấp hơn 72% so với đỉnh hồi đầu tháng 4. Tại phiên giao dịch sáng ngày 01/12, giá cổ phiếu PET vẫn trên đà tăng trưởng, hiện đang ở mức 19.950 đồng/ cổ phiếu (tương ứng tăng 6,97% so với phiên giao dịch liền kề).