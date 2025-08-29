Phát biểu tại lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế chiến lược của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế quốc dân.

"Sự kiện còn thể hiện khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên con đường bước vào "kỷ nguyên vươn mình", TS. Khôi nhân mạnh.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng.

Theo TS. Khôi, thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ I cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối với lĩnh vực bất động sản và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng xã hội.

Cùng đó, đã có hàng trăm hồ sơ đăng ký, hàng chục dự án tiêu biểu được vinh danh đã để lại dấu ấn tích cực, tạo niềm tin, lan tỏa những chuẩn mực phát triển mới, góp phần thúc đẩy thị trường minh bạch, nhân văn, bền vững hơn.

TS. Khôi nhấn mạnh: "Đây chính là nền tảng để Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II với quy mô và chất lượng cao hơn".

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Lễ công bố và phát động giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Giải thưởng được triển khai với bộ tiêu chí minh bạch, chặt chẽ, khách quan, dựa trên khảo sát thực tế, phân tích đa chiều và phản hồi xã hội. Những hạng mục như: Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống; Top 10 dự án nhà ở xã hội chất lượng nhất; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… sẽ phác họa một bức tranh toàn diện và sinh động của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Nguyễn Toan, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận định, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trưởng bất động sản Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới

Đồng thời, đây là thời điểm cần khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam là một trụ cột chiến lược của phát triển, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

