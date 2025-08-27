Thị trường bất động sản Hải Phòng lợi thế thu hút vốn FDI

Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản Hải Phòng đang có những chuyển động rất tích cực sau sáp nhập. Điều này đến từ sự cộng hưởng vị trí đặc biệt, định hướng phát triển quốc gia và sự quan tâm của khách hàng cho thị trường mới nổi.

Trong đó, có 4 ưu thế nổi trội của thị trường bất động sản Hải Phòng. Thứ nhất, đột phá về hạ tầng kết nối vùng và quốc tế là điểm nhấn rõ nét nhất giúp bất động sản Hải Phòng bứt tốc. Cụ thể, hàng loạt công trình trọng điểm đã được hoàn thiện như cầu Hoàng Gia, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và tuyến cao tốc ven biển nối Hải Phòng - Quảng Ninh - Thái Bình.

Thứ hai, lực đẩy mạnh mẽ từ công nghiệp công nghệ cao và dòng vốn FDI chất lượng. Hải Phòng hiện là điểm đến hàng đầu miền Bắc của nhiều tập đoàn đa quốc gia như LG, Pegatron, Bridgestone,… mang lại dòng vốn lớn, kéo theo hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ năng cao, nhóm cư dân có nhu cầu ở thực và đòi hỏi chất lượng sống ngày càng cao.

Thị trường bất động sản Hải Phòng lợi thế thu hút vốn FDI, được xem là "điểm nóng" của miền Bắc. Ảnh: Hạnh Phúc

Thứ ba, sự trỗi dậy của tầng lớp tinh hoa địa phương và xu hướng dịch chuyển dòng tiền đang tạo thêm một lực cầu vững chắc cho bất động sản Hải Phòng. Thành phố hiện nằm trong nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng nhờ công nghiệp, logistics và thương mại.



Thứ tư, Hải Phòng là cực tăng trưởng chiến lược trong định hướng phát triển quốc gia. Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, Hải Phòng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam. Trong suốt 10 năm qua, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Không chỉ giữ vị thế “điểm sáng” về kinh tế, Hải Phòng còn dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với 669 triệu USD vốn đăng ký cấp mới trong 5 tháng đầu năm.

"Sau sáp nhập, Hải Phòng sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược gồm cảng biển và hai sân bay, trong đó sân bay Tiên Lãng đóng vai trò trọng yếu trong vận chuyển hàng hóa, tạo cú hích cho logistics và công nghiệp. Thành phố cũng quy hoạch ba tuyến đường vành đai sẽ kết nối các tuyến quốc lộ trọng điểm. Dọc theo các trục vành đai này, hàng loạt dự án bất động sản đang hình thành, đón sóng hạ tầng", ông Quốc Anh nhận định.

Đà Nẵng và TP.HCM lần lượt đi đầu thị trường bất động sản miền Trung và Nam

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), sau sáp nhập, Đà Nẵng sẽ tiếp tục là “đầu tàu” và điểm nóng của thị trường bất động sản miền Trung. Lợi thế hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ đã tạo nền tảng vững chắc để bất động sản Đà Nẵng giữ vững sức hút với tầng lớp trung lưu, thượng lưu và chuyên gia trong các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhận định, Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế biển, đô thị trực thuộc Trung ương, mà còn là “cửa ngõ” chiến lược của miền Trung. Thành phố dẫn đầu khu vực về thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng phong phú, gắn liền với biển và thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang dần định hình vai trò trung tâm công nghệ – logistics – giáo dục, khi là một trong ba khu công nghệ cao của cả nước, đồng thời sở hữu hệ thống cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu và sân bay quốc tế ngay trong lòng thành phố.

"Sau sáp nhập, thành phố có bước “nhảy vọt” về quy mô dân số, quỹ đất và nguồn lực tài chính. Điều này mở ra không gian rộng lớn để phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút thêm doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu ở thực đang ngày càng tăng. Thành phố được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt ở các phân khúc đô thị vệ tinh, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp gắn với logistics", ông Đính nhận định.

Thị trường bất động sản TP.HCM sau sáp nhập được đánh giá "đi đầu" khu vực phía Nam. Ảnh: Gia Linh

Theo báo cáo của VARS, tại miền Nam, trong thời gian tới, TP.HCM sau sáp nhập sẽ không ngừng mở rộng quy mô, vị thế và thị trường khi được hưởng lợi nhưng có sự phân hóa theo khu vực. Trong đó những khu vực có nền tảng tốt về hạ tầng, kinh tế như khu đông bắc TP.HCM sẽ được hưởng lợi đầu tiên và có "sức bật" lớn nhất.

Chính sự mở rộng địa bàn đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đây đầu tư, "lập nghiệp", nhất là các nhà đầu tư phía Bắc ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thị trường bất động sản phía nam, đặc biệt tại TP.HCM và các địa phương sáp nhập là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo các chuyên gia, có 3 nhóm đầu tư sẽ đổ tiền mạnh vào thị trường bất động sản TP.HCM sau sáp nhập. Cụ thể, nhóm có tiềm lực tài chính mạnh, có nhu cầu đầu tư lâu dài, tập trung vào bất động sản trung tâm. Tiếp đến, nhóm hướng đến các bất động sản ven các dự án hạ tầng trọng điểm và nhóm các nhà đầu tư trung thành với các chủ đầu tư bất động sản uy tín có dự án tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.