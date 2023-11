Trong quá trình khai thác cát, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đã có hành vi vi phạm nên đã bị xử phạt.

Ngày 3/11, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

Hiện trường bãi tập kết cát do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP khai thác được dưới lòng sông Đà Rằng. Ảnh: Việt Tường

Theo quyết định trên, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP bị xử phạt 307 triệu đồng về 4 hành vi: Khai thác cát dưới lòng sông Đà Rằng vượt ranh giới cho phép trên bề mặt từ 100-200m, sử dụng thiết bị khai thác vượt số lượng cho phép, không có giám đốc điều hành mỏ cát, để mất mốc giới các điểm khép góc khu vực được phép khai thác cát.

Hành vi sai phạm của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP bị Tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên phối hợp Công an huyện Phú Hòa và UBND xã Hòa An phát hiện sau một cuộc kiểm tra đột xuất tại hiện trường mỏ cát sông Đà Rằng nằm ở ranh giới hai xã Hòa An và Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

Sà lan của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đang hút cát dưới lòng sông Đà Rằng trước khi phát hiện vi phạm. Ảnh: Việt Tường

Được biết, trước đó, vào giữa tháng 6/2023, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP được UBND tỉnh Phú Yên cho phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát nêu trên gồm 277.407m3 cát nguyên khai trên diện tích 7,6ha trong thời hạn 2 năm 6 tháng, để cung cấp vật liệu cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam ở phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.