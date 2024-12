Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank Nguyễn Hữu Đặng xin từ nhiệm

Cụ thể, đại hội sẽ thảo luận và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Đặng - Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời sẽ trình đại hội các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Trước đó, ngày 11/12, ngân hàng HDBank đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Đặng với lý do để tham gia một tổ chức tín dụng khác.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng HDBank. Ảnh: HDBank.

Theo thông tin từ HDBank, ông Nguyễn Hữu Đặng sinh năm 1970, có trình độ học vấn Cử nhân kinh tế đại học kinh tế TP HCM, Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Đại học GRIGGS (Mỹ).

Ông đã có 25 năm công tác tại HDBank và từng đảm nhiệm qua tại nhiều vị trí khác nhau từ phụ trách kinh doanh tới Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đặng được bổ nhiệm Tổng giám đốc HDBank từ năm 2010 đến tháng 3/2020. Từ tháng 3/2020 đến nay ông là Phó Chủ tịch HĐQT HDBank.

Hội đồng quản trị HDBank hiện gồm 7 thành viên. trong đó: ông Kim Byoungho đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập; bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT; ông Lưu Đức Khánh và ông Nguyễn Thành Đô, ông Nguyễn Hữu Đặng cùng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Phạm Quốc Thanh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Mạnh Dũng - Thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, nếu tờ trình miễn nhiệm được thông qua, HĐQT HDBank chỉ còn lại 6 người.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDBank báo lãi trước thuế đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của HDBank là 629.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Huy động vốn 559.000 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 412.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.