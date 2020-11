Phó giáo sư trở thành triệu phú nhờ startup công nghệ

Sau đợt IPO startup sản xuất công nghệ, tài sản của nhà sáng lập Shi Xu, từng giảng dạy tại một đại học Singapore, tăng lên gần 930 triệu USD.

Theo Bloomberg, hôm 30/10, Nanofilm Technologies International, startup cung cấp các giải pháp cho điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác, mở cửa ở mức 2,77 SGD/cổ phiếu (2,03 USD) từ mức phát hành ra công chúng lần đầu (IPO) 2,59 SGD/cổ phiếu và tăng 14% lúc gần 11h sáng (theo giờ Singapore).

Điều này giúp tài sản của nhà sáng lập Shi Xu tăng lên gần 930 triệu USD nhờ nắm giữ 53% cổ phần Nanofilm.

Đợt IPO đã huy động được hơn 470 triệu SGD (344,78 triệu USD), nâng giá trị thị trường của công ty lên 1,9 tỷ SGD (1,39 tỷ USD), đánh dấu vụ IPO lớn nhất trên sàn giao dịch Singapore kể từ năm 2017, không tính đến các khoản ủy thác đầu tư bất động sản.

Trong nhiều thập kỷ qua, các startup liên quan đến công nghệ mọc lên như nấm.

"Nanofilm là thương vụ IPO sản xuất công nghệ hiếm hoi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) trong những năm gần đây, mang đến cái nhìn mới mẻ cho các nhà đầu tư trong nước", chiến lược gia Margaret Yang tại DailyFX bình luận.

Máy tính và thiết bị đeo được là động lực chính của doanh thu. Hơn 70% doanh thu công ty đến từ Trung Quốc. Nhờ đó, công ty sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng gia tăng về thiết bị kỹ thuật số trong bối cảnh Covid-19. "Điều này có thể thu hút các công ty công nghệ trong nước khác xem xét niêm yết", bà Yang nói thêm.

Cựu học giả trở thành triệu phú nhờ startup sản xuất công nghệ Nanofilm. Ảnh: Getty Images.

Ông Shi, 56 tuổi, đến từ Trung Quốc và thành lập Nanofilm vào năm 1999 với vốn ban đầu 300.000 USD. Nanofilm bắt đầu như một công ty khởi nghiệp công nghệ xuất phát từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore.

Ông Shi từng làm việc với tư cách phó giáo sư sau khi tập đoàn Nhật Bản Hitachi muốn áp dụng công nghệ của ông cho các ổ đĩa cứng. NTU sau đó quyết định thành lập công ty để thương mại hóa công nghệ này và yêu cầu ông quản lý.

Hiện, Nanofilm có hơn 1.400 nhân viên tại các văn phòng ở Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Doanh thu công ty tăng hơn 40% trong nửa đầu năm, sau khi tăng 16% vào năm 2019, theo bản cáo bạch IPO.

Các khách hàng chính của công ty bao gồm Fuji Xerox Co., Microsoft Corp. và Huawei Technologies Co. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng việc phụ thuộc vào khách hàng lớn có thể là một yếu tố rủi ro. 13 nhà đầu tư cơ sở của đợt chào bán bao gồm Aberdeen Standard Investments Ltd., Credit Suisse AG, JPMorgan Asset Management Ltd. và Venezio Investments Pte.

"Việc kinh doanh thách thức hơn nhiều so với dạy học. Nếu bảo tôi quay lại giảng dạy, có lẽ tôi sẽ thấy buồn chán", ông Shi nói với tạp chí The Peak hồi năm 2018.