Ngày 3/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nghỉ hưu- Ảnh 1.Ông Đào Minh Tú

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10.

Ông Đào Minh Tú sinh ngày 14/6/1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc NHNN lần đầu vào tháng 5/2012. Trước đó, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng. Ông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó thống đốc NHNN vào tháng 5/2017 và tháng 5/2022.

Đến thời điểm hiện tại, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã có hơn 35 năm công tác trong ngành ngân hàng.



Theo thông tin trên cổng thông tin NHNN, trong quá trình đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc, ông Tú còn là Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng; Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ NHNN.

Sau quyết định nghỉ hưu của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam dự kiến còn 6 thành viên.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc NHNN và 5 Phó Thống đốc còn lại gồm các ông Phạm Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Cảnh, Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng và Phạm Thanh Hà.