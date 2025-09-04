Vì sao khu du lịch xây dựng “chui” trên đất nông nghiệp ở Huế không bị xử phạt?

Vào cuối tháng 7/2025, khu du lịch La Vela Legacy (địa chỉ tại 141 đường Dạ Lê, thuộc tổ 12, phường Thanh Thủy, TP.Huế) mở cửa đón khách. Khu du lịch được xây dựng theo hình thức farmstay này thu hút đông đảo du khách đến lưu trú, trải nghiệm.

Thông tin bán tour lưu trú và trải nghiệm tại khu du lịch này được đăng tải nhiều trên mạng xã hội. Mức giá được đưa ra là từ 1,3 triệu đồng/đêm/2 khách.

Khu du lịch La Vela Legacy được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Thủy, TP.Huế.

Tuy nhiên, sau khi rầm rộ đón khách, cơ quan chức năng phát hiện khu du lịch La Vela Legacy xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Theo kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng phường Thanh Thủy, khu du lịch La Vela Legacy được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 133.000 m2. Khu đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2019, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp.

Khu đất trước đây thuộc sở hữu của ông Võ Văn Tài và sau đó được chuyển nhượng cho bà Lê Thị Trâm Anh (trú ở TP. Hồ Chí Minh). Các dịch vụ du lịch tại khu đất do Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Khang Lộc khai thác.

Lực lượng chức năng phường Thanh Thủy xác định, trên khu đất nông nghiệp này có hàng loạt công trình đã và đang được xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cụ thể, trên khu đất có 25 lều bạt cao cấp (mỗi lều bạt có diện tích 5,3m x 8,8m) được dựng từ khung sắt tiền chế, xung quanh bao phủ bạt, sàn bằng nhựa. Trong các lều có bố trí nhiều vật dụng như giường ngủ, tủ, tivi, bàn, ghế…

Bên cạnh đó, trên khu đất có 10 chòi (diện tích mỗi chòi hơn 18 m2) được dựng từ khung sắt tiền chế, sàn nhựa, xung quanh bao nhựa và gương, mái lợp tôn. Ngoài ra, trên đất còn có mô hình phao nổi có diện tích khoảng 20m x 12m, cùng nhiều nhà lắp ghép tiền chế, nhà lắp ghép bằng gỗ đã và sắp hoàn thành…

Sau khi một thời gian rầm rộ đón khách, khu du lịch La Vela Legacy đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND phường Thanh Thủy đã đình chỉ hoạt động xây dựng cũng như hoạt động đón khách của khu du lịch này.

Theo ông Trần Trung- Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, khi phát hiện khu du lịch La Vela Legacy được xây dựng không phép, chính quyền phường không xử phạt mà chỉ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, đề án để được cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép theo quy định.

Ông Trần Trung giải thích rằng, do phía doanh nghiệp “nôn nóng” triển khai dự án trong khi “chưa hiểu biết” các quy định của Luật Đất đai 2024 nên đã dẫn đến vi phạm.

“Họ cũng cầu thị, biết sai và sửa nên mình hỗ trợ hướng dẫn thêm. Với người dân cũng vậy, nếu họ làm mà chưa hiểu biết thì cho họ khắc phục hồ sơ thôi, chỉ xử phạt các trường hợp chống đối”, ông Trần Trung nói thêm.

Ông Trần Hữu Thùy Giang- Chánh Văn phòng UBND TP.Huế cho biết, nhà đầu tư khu du lịch La Vela Legacy đã mua lại đất trang trại để thực hiện dự án. Tại Huế nhà đầu tư này còn thực hiện các dự án khách sạn La Vela (phường Thanh Thủy) và dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Cồn Sơn (phường Thuận An).

Ông Giang cho hay, Luật Đất đai 2014 không cho phép xây dựng công trình như khu du lịch La Vela Legacy trên đất nông nghiệp, nhưng đến Luật Đất đai 2024 thì cho phép. Luật Đất đai 2024 quy định các loại đất được sử dụng đa mục đích, trong đó đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu.

Chủ đầu tư khu du lịch La Vela Legacy xây dựng "chui" trên đất nông nghiệp không bị xử phạt mà được tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục.

Theo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không quá 50% diện tích đất sử dụng vào mục đích chính, trừ diện tích đất ở sử dụng kết hợp đa mục đích; công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải có quy mô, tính chất phù hợp, dễ dàng tháo dỡ...

Tuy nhiên, để triển khai, nhà đầu tư phải lập phải phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Giang, khi khu du lịch La Vela Legacy mở cửa phục vụ khách cũng như quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, bản thân ông cũng sốc và đã đề nghị dừng hoạt động.

Chánh Văn phòng UBND TP.Huế cho rằng, nếu khu du lịch La Vela Legacy không được tạo điều kiện cho bổ sung hoàn thiện thủ tục thì không thể nhân rộng mô hình du lịch này trên địa bàn thành phố.

