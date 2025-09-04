Đánh giá khả năng hình thành sân bay Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền

UBND tỉnh Ninh Bình vừa đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình (sân bay Ninh Bình).

Trong thời gian vừa qua, tỉnh này đã giao Sở Xây dựng Ninh Bình tổ chức khảo sát, lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Ninh Bình.

Đề án này có mục tiêu đánh giá tính cần thiết, khả năng, điều kiện để hình thành, đề xuất vị trí, quy mô và công suất của sân bay Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển lâu dài.

Cùng đó, làm cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung sân bay Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mô phỏng sân bay Ninh Bình. (Ảnh: Ai)

Theo ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, để đảm bảo hiệu quả, tính khả thi của Đề án, đặc biệt là nội dung về vùng trời, phương thức bay của sân bay Ninh Bình, đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng Ninh Bình trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến vùng trời, phương thức bay của sân bay Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất phương án xây dựng sân bay Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền do có khoảng cách tương đối thuận lợi tới các đầu mối giao thông trọng yếu.

Nếu được chấp thuận, sân bay Ninh Bình cách: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 80 km; Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85 km; Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63 km; Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85 km.

Sân bay Ninh Bình sẽ cách các ga trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam gồm ga Phủ Lý khoảng 5 km, ga Ninh Bình khoảng 43 km, ga Nam Định khoảng 17 km; cách trung tâm TP. Phủ Lý cũ khoảng 8 km; Hoa Lư cũ khoảng 30 km; Nam Định cũ khoảng 22 km.

Dự kiến sân bay Ninh Bình có quy mô khoảng 720 ha, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc (khai thác được các máy bay B787, В777, А350...).

Sân bay sẽ có công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm; có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Ước tính khối lượng giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Ninh Bình khoảng 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo (chùa) và 4 trường học.

Vào cuối tháng 7/2025, UBND tỉnh Ninh Bình từng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Ninh Bình”, nhằm xem xét bổ sung sân bay Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật vị trí, quy mô sân bay Ninh Bình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, địa phương sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách; triển khai các thủ tục đầu tư và đẩy mạnh công tác xúc tiến, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm đầu tư xây dựng sân bay Ninh Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng và quốc gia.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc hình thành một cảng hàng không quốc tế không chỉ đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa các quốc gia và vùng miền, mà còn là động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sản xuất của nền kinh tế.

Sân bay Ninh Bình sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng và liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch di sản, văn hóa và tâm linh, tạo thêm cơ hội việc làm và sinh kế cho người dân.

Đồng thời, việc xây dựng cảng hàng không nói trên còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, nâng cao chất lượng sống và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình theo hướng nhanh và bền vững. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các khu vực lân cận, củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh như một trung tâm kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trên cơ sở đó, tỉnh Ninh Bình xác định việc phát triển cảng hàng không quốc tế là một trong những hạ tầng giao thông trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.