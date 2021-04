Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ ai "chống lưng" cho xe quá tải?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các công an chỉ đạo điều tra, xác minh trả lời công luận xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không, nếu có thì xử lý thật nghiêm.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ATGT quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình cho biết, trong quý I, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương giảm nhưng số người chết tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận. Tình trạng xe ô tô chở quá tải trọng cầu đường tái diễn tại nhiều địa phương, nhiều xe tải cơi nới thành thùng để chở hàng khiến đường bộ ở nhiều nơi bị xuống cấp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến sơ kết ATGT quý I/2021.

Phó Thủ tướng nêu rõ, vào đêm 5/4, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng chục xe bồn chở quá tải trên 50% ngay giữa thủ đô Hà Nội và đã được các cơ quan báo chí nêu việc những xe vi phạm có lô gô nhận diện riêng, nghi ngờ có bảo kê, chống lưng.

Dư luận xã hội rất bức xúc khi thấy những tuyến đường đầu tư cả trăm cả ngàn tỷ xuống cấp trầm trọng, mặt đường hằn lún, đầy ổ gà, ổ trâu chỉ sau một thời gian ngắn bị xe quá tải lưu thông, tai nạn cũng từ đó mà tăng lên.

"Cần khẳng định việc chở hàng hoá quá tải trọng cầu đường chính là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, cần phải xử lý thật nghiêm. Đề nghị các công an chỉ đạo điều tra, xác minh trả lời công luận xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không? Có thì xử lý thật nặng, không có thì cũng công bố để dư luận đỡ nghi ngờ, bức xúc", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát tải trọng xe tải, khẩn trương hoàn thiện quy định và quy chuẩn kỹ thuật để mở rộng mua sắm, lắp đặt các trạm cân xe tự động trên toàn quốc, nhất là trên các quốc lộ trọng điểm, các tuyến kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng.

Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

Cũng tại Hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo, trong quý I (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021), cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ TNGT, làm chết hơn 1.670 người, bị thương gần 2.400 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 263 vụ, tăng 33 người chết, giảm 183 người bị thương.

Có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó, 9 địa phương giảm trên 30% số người chết gồm: Đồng Tháp, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Điện Biên, Hải Dương và Hà Nam. Đặc biệt, Đồng Tháp, Bắc Giang, Bắc Kạn và Hưng Yên giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Hiện, vẫn còn 30 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2020. Trong đó, 16 tỉnh tăng trên 30% là: Thái Bình, Quảng Ninh, Thừa, Thiên - Huế, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bạc Liêu, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Bình. Trong số này, có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên là: Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.