Phú Yên: Đường kính trắng Thái Lan tiếp tục tuồn vào nội địa gây nhức nhối

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Phú Yên phối hợp với Công an Phú Yên vừa tiến hành dừng và khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 73H-003.89 lưu hành hướng Bắc - Nam do ông Hoàng Ngọc Trà, sinh năm 1984, nơi ở xã Phú Thủy, huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình trực tiếp điều khiển đang giao nhận đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, tại địa chỉ thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: Tạm giữ gần 15 tấn đường kính có nhiều dấu hiệu vi phạm. Ảnh: QLTT

Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải vận chuyển 14.950 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Đội QLTT số 1 tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 3/2022, lực lượng QLTT Phú Yên đã kiểm tra và tạm giữ tổng cộng 29.950 kg đường cát trắng do Thái Lan sản xuất có nhiều dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, lãm rõ.

Đường kính trắng Thái Lan tiếp tục được tuồn phi pháp vào thị trường nội địa gây nhức nhối thời gian qua. Đường nhập lậu từ Thái Lan và Campuchia vào Việt Nam chủ yếu thông qua các tỉnh biên giới Tây Nam là Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tây Ninh, Phú Yên và Kiên Giang.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã đề xuất đưa yêu cầu truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất chế biến đường.

Đồng thời, lực lượng QLTT các tỉnh ở "điểm nóng" tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận trương mại trên các lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong công tác chống buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.