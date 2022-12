PNJ: 11 tháng lãi tăng hơn 96%, tạm ứng cổ tức lần 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 6%

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

Cụ thể, tỷ lệ chia cổ tức lần này là 6%, tương đương 1 cổ phiếu nhận được 600 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 30/1/2023.

Việc thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền không bao gồm số cổ phiếu nhận thêm do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo danh sách cổ động chốt ngày 30/12/2022.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Theo đó, ngày nhận bắt đầu từ 30/1/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, hoặc giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Kết quả kinh doanh của PNJ. Nguồn: PNJ

Cũng theo báo cáo của PNJ, tháng 11/2022, PNJ tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ trong bối cảnh sức mua chung của các ngành bán lẻ đang có dấu hiệu chậm lại. PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 11/2022, PNJ tiếp tục duy trì các nỗ lực tối ưu hoá doanh thu, lợi nhuận và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và Tết.

Lũy kế 11 tháng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 31.063 tỷ đồng (tăng 85,4% so với cùng kỳ năm 2021 và 1.639 tỷ đồng, tăng 96,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Những con số ấn tượng của PNJ có được chủ yếu đến từ doanh thu bán lẻ với lũy kế 11 tháng tăng 92,3% so với cùng kỳ đến từ hoạt động phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả, các chương trình tiếp thị bán hàng đa dạng, phù hợp bối cảnh thị trường và khách hàng.

Cùng với đó, doanh thu sỉ lũy kế 11 tháng tăng 71,6% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả, danh mục hàng hoá phù hợp nhu cầu thị trường.

Doanh thu vàng 24K lũy kế 11 tháng tăng 84,8% so với cùng kỳ do sự thay đổi xu hướng đầu tư và nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.