PNJ lãi hơn 1.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã hoàn thành 46,2% kế hoạch doanh thu và 55,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo tài liệu công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, quý II/2023, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.663 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 16,7% xuống còn 1.207 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 8,8% xuống còn 335 tỷ đồng, giảm so với mức nền cao kỷ lục cùng kỳ 2022.

Kết quả kinh doanh quý II 2023

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.459 tỷ đồng ( giảm 9,6%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.083 tỷ đồng (giảm 0,5%). Biên lợi nhuận gộp trung bình 6 tháng đạt 18,9% (cao hơn mức 17,6% cùng kỳ năm 2022), nằm trong vùng biên lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh.

Tổng chi phí hoạt động giảm 2,6% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng nhẹ từ mức 54,6% năm 2022 lên mức 54,9% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát và sự thu hẹp của doanh thu.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh:

Doanh thu trang sức bán lẻ 6 tháng đầu năm 2023 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2022 do chịu tác động bất lợi từ thị trường. Tuy nhiên, mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ thấp hơn nhiều so với mức giảm của thị trường chung nhờ việc tạo ra các sáng kiến kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả để giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới nhằm mở rộng thị phần

Doanh thu trang sức bán sỉ giảm 30,2% do sức mua mặt hàng trang sức nội địa sụt giảm, các khách hàng doanh nghiệp của PNJ giảm lượng đặt hàng. Tuy nhiên kênh sỉ vẫn tiếp tục phát triển về số lượng khách hàng mới.

Doanh thu vàng 24K giảm nhẹ 1,1%.

Tăng trưởng và cơ cấu doanh thu lũy kế 2023 theo kênh

Tính đến cuối tháng 6, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận có tổng cộng 381 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành bao gồm: 360 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, giá cổ phiếu PNJ tăng 1,39% lên 80.000 đồng/ cổ phiếu.