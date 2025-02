PNJ: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2025, chốt tạm ứng cổ tức 6% bằng tiền

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 26/4/2025 bằng hình thức họp trực tiếp. Địa điểm họp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Thành phần gồm HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/2/2025.

Đại hội dự kiến thông qua các vấn đề thuộc ĐHĐCĐ thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong diễn biến khác, ngày 10/3/2025 tới đây, PNJ dự kiến sẽ thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

Cụ thể, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 600 đồng.

Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu PNJ đang lưu hành trên thị trường, ước tính PNJ phải chi khoảng hơn 202,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này.

"Thắng lớn" trong dịp Ngày thần Tài 2025

Cập nhật từ buổi gặp gỡ nhà đầu tư của PNJ, Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho biết, trong năm 2024, PNJ ước tính đã giành được thị phần trong phân khúc trang sức trung cấp và cao cấp. Doanh thu bán lẻ tăng trưởng so với cùng kỳ ở tất cả các khu vực, với miền Bắc được hưởng lợi từ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ nhất do tăng trưởng GDP cao hơn.

Đặc biệt, thị trường bán lẻ nói chung ghi nhận mức chi tiêu tiêu dùng yếu. Dù vậy, doanh thu bán lẻ vào Ngày Thần Tài và Lễ Tình nhân đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, lần lượt vượt mức đỉnh trước đó vào năm 2022 và 2023 từ hơn 10% đến hơn 20%.

PNJ cho biết, do những thách thức trong việc thu mua vàng nguyên liệu, PNJ đã chuyển từ bán vàng miếng sang các mặt hàng có hàm lượng vàng thấp hơn, biên lợi nhuận cao hơn (ví dụ: đồng vàng), dẫn đến việc không ghi nhận doanh thu bán vàng miếng vào Ngày Thần Tài.

Dù kế hoạch năm 2025 vẫn chưa được công bố nhưng trên cơ sở sơ bộ, PNJ dự kiến doanh thu thuần năm 2025 sẽ giảm so với cùng kỳ do doanh thu bán vàng miếng giảm so với cùng kỳ, trong khi tập trung vào tỷ suất lợi nhuận để hỗ trợ lợi nhuận. Kế hoạch này nhìn chung phù hợp với dự báo năm 2025 của hãng chứng khoán này.

Bên cạnh đó, PNJ đặt mục tiêu mở thêm từ 12 đến 25 cửa hàng mới, thay đổi theo 3 kịch bản

trong kế hoạch năm 2025 của PNJ.

Ở kịch bản tốt nhất,PNJ kỳ vọng phục hồi chi tiêu tiêu dùng từ quý III/2025, được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích kinh tế. Các kịch bản kém tích cực hơn khi sự phục hồi có thể bị trì hoãn đến quý IV hoặc muộn hơn.

Tính tới cuối năm 2024, PNJ có tổng cộng 429 cửa hàng tại 58/63 tỉnh thành bao gồm 421 cửa hàng PNJ, 4 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàngCAO Fine Jewellery cùng 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ.

Doanh nghiệp thông tin những thách thức trong việc tìm nguồn cung vàng nguyên liệu ngày càng gia tăng kể từ cuối năm 2024. Với việc Chính phủ đẩy mạnh việc ban hành các chính sách từ đầu năm đến nay, PNJ kỳ vọng Nghị định 24 sẽ được sửa đổi.