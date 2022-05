PTSC (PVS) nói gì khi Quý I/2022 lãi ròng tăng trưởng 53% đạt hơn 250 tỷ đồng?

PTSC (PVS) cho biết, trong quý I/2022 nhờ lãi từ dịch vụ cung ứng kho chứa, xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng tăng mạnh và tiết giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp cho lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến 53%.

3 mảng đóng góp mạnh vào lợi nhuận của PVS

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022. Theo đó, dù biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,8% xuống còn 5,1% nhưng doanh thu trong kỳ tăng mạnh, cùng đóng góp lợi nhuận từ liên doanh liên kết tăng, chi phí tiết giảm đã giúp cho lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng gần 53% so với quý I/2021.



Cụ thể, Quý I/2022, PTSC ghi nhận doanh thu bán hàng đạt gần 3.771 tỷ đồng, tăng 44%; lợi nhuận gộp đạt 192,7 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận thuần đạt 253,6 tỷ đồng, tăng 42% và lợi nhuận sau thuế đạt 250,3 tỷ đồng, tương đương tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 13,7% lên gần 22 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với Quý I/2021; lãi của các công ty liên doanh liên kết tăng thêm gần 6 tỷ đồng, đạt mức 162 tỷ đồng. Các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu tại Quý I/2022 chủ yếu đến từ dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp đạt tới 2.150 tỷ đồng, chiếm 52% so với tổng doanh thu; dịch vụ cung ứng kho nối chứa, xử lý và xuất dầu thô đạt gần 526 tỷ đồng, chiếm 13% và các dịch vụ khác chiếm tỷ lệ không đáng kể.



Dù vậy, 3 mảng đóng góp lớn vào lợi nhuận gộp của PTSC lần lượt Dịch vụ căn cứ Cảng; Dịch vụ cung ứng kho nổi chứa, xử lý dầu thô FSO/FPSO; và Dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí.



PTSC (PVS) nói gì khi Quý I/2022 lãi ròng tăng trưởng 53%?

Giải trình kết quả kinh doanh quý I/2022 tăng trưởng mạnh đến 53% so với cùng kỳ năm trước, lãnh đạo PTSC cho biết, so với quý I/2021, lợi nhuận quý I/2022 tăng tuyệt đối 86,6 tỷ đồng. Biến động này chủ yếu do:



Một, lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng do lợi nhuận từ các công ty liên doanh khi hợp nhất vào BCTC hợp nhất quý I/2022 cao hơn quý I/2021.



Hai, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dịch vụ cung ứng kho chứa, xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng tăng mạnh.

Ba, Chi phí quản lý giảm mạnh do chi phí nhân viên quản lý và các khoản dự phòng phát sinh trong quý I/2022 thấp hơn so với quý I/2021.



Cuối cùng, thu nhập khác tăng do thu nhập từ thanh lý tài sản cố định phát sinh trong quý I/2022 tăng.



Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của PVS giảm 0,8% so với đầu năm về 24.645 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) đạt 9.188,2 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.906,1 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.377,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.886,9 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Năm 2022, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 488 tỷ đồng, giảm 28%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 51,3% kế hoạch lợi nhuận năm.