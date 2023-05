PV Power (POW): Doanh thu 4 tháng đầu năm hơn 10.400 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power; HoSE: POW) mới công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2023.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power; HoSE: POW) cho biết, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần bình quân của tháng 4 dự kiến tương đối cao, khoảng 1.912 đồng/kWh.



Trong tháng 4, POW ghi nhận tổng sản lượng điện đạt 1.369 triệu kWh, hoàn thành 99% kế hoạch tháng. Theo đó, doanh thu ước tính đạt 2.629 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và thực hiện 99% kế hoạch tháng.

Kết quả kinh doanh tháng 4

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, POW ghi nhận tổng sản lượng điện đạt 5.372 triệu kWh và doanh thu ước tính đạt 10.421 tỷ đồng.

Kết quả tham gia thị trường điện tháng 4 tại các nhà máy điện

Đóng góp nhiều nhất vào doanh thu tháng 4 của PV Power là: nhà máy điện Cà Mau 1&2 với gần 956 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng doanh thu; Vũng Áng 1 (hơn 770 tỷ đồng) và Nhơn Trạch 2 (gần 724 tỷ đồng).

Về tình hình dự án mới: Dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Nhà thầu EPC đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo.

Ngày 03/03/2023, Tổng công ty và EPTC đã ký Biên bản họp đàm phán giá và Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, theo đó các bên thống nhất nội dung và ký tắt Dự thảo Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tháng 5/2023

Về kế hoạch tháng 5, PV Power tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty dự kiến sản lượng điện đạt 1.477 triệu kWh và doanh thu đạt 2.831 tỷ đồng.

PV Power cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay gồm là: Quản lý sản xuất các nhà máy điện đảm bảo vận hành an toàn, ổn định. Đồng thời, đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV và các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện. Đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, giá cổ phiếu POW giảm 0,75% xuống còn ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu.