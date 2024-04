PV Power (POW): Ước lãi cả năm thấp kỷ lục, lãi quý I giảm mạnh

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power; HoSE: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 51 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lại đạt tới 412 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, PV Power ước đạt 3.545 triệu kWh, hoàn thành 86% kế hoạch và 89% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu quý I của toàn tổng công ty ước đạt 6.279 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch và bằng 81% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 51 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 19% kế hoạch và giảm tới 93% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lại vượt 44% kế hoạch, đạt 412 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I

Kết quả vận hành thị trường điện quý I

Xét về cơ cấu doanh thu, đóng góp nhiều nhất là doanh thu từ dự án nhà máy điện Vũng Áng 1 với gần 2.932 tỷ đồng, kế đến là dự án nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 với 2.698 tỷ đồng.

PV Power cho biết quý I/2024, sản lượng điện tăng so với kế hoạch dẫn đến doanh thu tăng tại PV Power Cà Mau, PV Power DHC. Tuy nhiên, tại PV Power Nhơn Trạch, PV Power Hà Tĩnh, PV Power Nhơn Trạch 2, PV Power HHC, PV Power REC do sản lượng điện phát thấp hơn kế hoạch giao nên doanh thu giảm so với kế hoạch quý I/2024.

Đồng thời, giá điện thị trường trong 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ các năm trước, trung bình đạt 1.500 đồng/kWh, thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2023 là 1.689 đồng/kWh đã làm giảm doanh thu tại các nhà máy điện.

Ngoài các yếu tố ảnh hưởng từ sản xuất trực tiếp, doanh thu từ cổ tức thu từ các đơn vị thành viên, công ty liên kết của công ty mẹ tăng 120,6 tỷ đồng so với kế hoạch do nhận cổ tức từ các đơn vị: PV Power NT2 (119,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng (1 tỷ đồng).

Về tình thực thực hiện các dự án (dự án điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4): PV Power đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 83% so với kế hoạch là 89% (chậm 6% so với kế hoạch).

Về hợp đồng mua bán điện (PPA) của dự án, PV Power và EPTC đã tạm thống nhất giá điện nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 để trình EVN xem xét thông qua. Ngày 5/3/2024, PV Power và EPTC tổ chức họp về nội dung PPA cho giai đoạn thử nghiệm, hiện bộ phận kỹ thuật của hai bên đang làm việc để thống nhất chương trình, kế hoạch chạy thử nghiệm thu.

Về hợp đồng mua bán khí (GSA) của hai nhà máy, PV Power đang tiếp tục làm việc với PV GAS về những nội dung còn chưa thống nhất giữa các bên về dự thảo hợp đồng Full GSA, HOA GSA cho dự án.

Ngoài ra, PV Power đang đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án. Đối với vốn vay, PV Power đã thu xếp thành công nguồn vốn vay ECA không ràng buộc xuất xứ thiết bị trị giá 200 triệu USD tại ngân hàng SMBC, do SACE bảo lãnh; thu xếp thành công khoản vay trong nước trị giá 4.000 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank.

PV Power dự trình lợi nhuận 2024 thấp nhất kể từ khi lên sàn

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024

Bước sang quý II/2024, PV Power đặt mục tiêu đạt sản lượng điện là 4.669 triệu kWh, doanh thu dự kiến đạt 8.971 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 43% so với quý I. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế mục tiêu đạt lần lượt 384 tỷ và 281 tỷ, tăng lần lượt 61% và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Về dự trình kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2024, PV Power dự trình tổng doanh thu đạt 31.736 tỷ đồng tăng 12% so với kết quả thực hiện năm 2023 nhưng lợi nhuận trước và sau thuế dự trình giảm lần lượt 31% và 36% còn 995 tỷ và 824 tỷ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn.

Kế hoạch kinh doanh 2024 này dự kiến sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 23/5 tới đây.