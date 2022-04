Quảng Nam: 3 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.744 tỷ đồng

Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin với báo chí về tình hình kinh tế, xã hội 3 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2022 ước tăng 11,24% so với cùng kỳ. Đây là mức trưởng khá cao so với cả nước, là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất trong Khu vực kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Tỉnh Quảng Nam thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 3 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: T.H)

Đối với sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khởi sắc, thích ứng với tình hình mới, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,09% so với cùng kỳ, riêng ngành công nghiệp tăng 15,62%. Đặc biệt, Khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải đã trở lại sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan trong thời gian thực hiện chính sách giảm thuế trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước, là động lực chủ yếu cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô của tỉnh phát triển.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 3/2022 tăng 22,5% so tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,6% so với cùng kỳ; trong đó, tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn: công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 20,1%), cung cấp nước, xử lý rác thải (tăng 9,3%), ngành công nghiệp khai khoáng (tăng 5%); riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,7% so với cùng kỳ…

Nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất là Tập đoàn Thaco Trường Hải và một số doanh nghiệp thủy điện (Ảnh: T.H)

"Riêng về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 8.744 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.265 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách chủ yếu ở khu vực công nghiệp ô tô từ Tập đoàn Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp thủy điện với tổng doanh thu đạt 4.707 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thu xuất nhập khẩu đạt 2.471 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 110% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 5.622 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên hơn 2.368 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 3.254 tỷ đồng", UBND tỉnh cho biết.

Du khách Mỹ đã trở lại Hội An du lịch, hy vọng thời gian tới du lịch Quảng Nam sẽ bức phá trở lại (Ảnh: CTV)

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, đối với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 hơn 5.861 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện kế hoạch năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 4.457 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 1.404 tỷ đồng.

Đến nay, đã phân bổ hơn 4.901,356/5.861,264 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch. Các ngành, địa phương đang tập trung giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm…

"Nói chung tình hình kinh tế, xã hội quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt được một số kết quả nhất định, nền kinh tế cơ bản dần phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao.

Khu vực thương mại, dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất; thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, chế biến, chế tạo,...; ngành nông nghiệp phát triển khá nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được tập trung cao độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ - du lịch có phục hồi nhưng còn chậm; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động còn tăng, thu hút đầu tư giảm.…", UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.