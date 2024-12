Quảng Nam có 482 sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm được đưa quảng bá tại thị trường nước ngoài

Năm 2024 toàn tỉnh Quảng Nam có 169 sản phẩm đăng ký tham gia chương tình OCOP, đến nay toàn tỉnh có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá và công nhận tỉnh đã công nhận thêm trên 100 sản phẩm OCOP 3 sao, 2 sản phẩm OCOP 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 482 sản phẩm.

Ngày 26/12, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và trao giấy chứng nhận OCOP năm 2024 cho các sản phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết: "Năm 2024, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của các địa phương, chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, số lượng sản phẩm năm 2024 toàn tỉnh có 169 sản phẩm đăng ký tham gia chương tình OCOP, đến nay toàn tỉnh có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá và công nhận tỉnh đã công nhận thêm trên 100 sản phẩm OCOP 3 sao, 2 sản phẩm OCOP 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 482 sản phẩm.

Trong đó, có 422 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 60 sản phẩm đạt hạng 4 sao, qua đó, khẳng định chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Quảng Nam trên thị trường".

Cũng theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Vũ, nhiều sản phẩm OCOP đã mở rộng quy mô sản xuất và phát triển kênh tiêu thụ, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử. Các chủ thể OCOP đã tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Tại Quảng Nam các sản phẩm OCOP tiêu biểu như, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton (Nam Trà My), Tinh dầu quế Trà My (Bắc Trà My), Tiêu Tiên Phước (Tiên Phước), MITRI TEA Trà sâm Ngọc Linh (Phú Ninh), Bánh Dừa nướng Quý Thu (Quế Sơn).

Những địa phương đứng đầu về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 - 4 sao qua 7 năm gồm, huyện Tiên Phước có 47 sản phẩm; thành phố Tam Kỳ có 38 sản phẩm; huyện Thăng Bình có 37 sản phẩm; thị xã Điện Bàn có 34 sản phẩm; huyện Đại Lộc có 30 sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm còn hạn OCOP là 344 sản phẩm.

Các chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tại một hội chợ. Ảnh: T.H

"Những kết quả đạt được trong năm 2024 là minh chứng cho sự nỗ lực, đồng lòng của toàn tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn dài và nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cần đóng góp những ý kiến thiết thực, những giải pháp hiệu quả để cơ quan tham mưu tổng hợp, nghiên cứu đề xuất nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu chương trình đề ra", ông Vũ nhấn mạnh.

Quảng Nam có 482 sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm được đưa quảng bá tại Nhật Bản, Trung Quốc. Trong ảnh, một hội chợ trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Ông Trần Văn Noa - Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng số sản phẩm chính thức tham gia chương trình OCOP năm 2024 là 169 sản phẩm.

Như vậy, qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP (2018 -2024), toàn tỉnh Quảng Nam có 478 sản phẩm của 376 chủ thể được công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 418 sản phẩm 3 sao, 60 sản phẩm 4 sao.

Trình Trung ương đánh gá 5 sao cấp quốc gia 5 sản phẩm gồm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton (huyện Nam Trà My), Tinh dầu quế Trà My (huyện Bắc Trà My), Tiêu Tiên Phước (huyện Tiên Phước), MITRI TEA Trà sâm Ngọc Linh (huyện Phú Ninh) và bánh Dừa nướng Quý Thu (huyện Quế Sơn). Hiện nay, sản phẩm còn hạn OCOP là 339 sản phẩm.

Sản phẩm quế Trà My đạt sản phẩm OCOP tại Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Chương trình OCOP đã tạo động lực, sức sáng tạo, giúp người sản xuất đổi mới tư duy trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, sản xuất theo đúng các quy định của nhà nước, từ đó, các sản phẩm tham gia chương trình này khi được công nhận đạt sao không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn thu hút người tiêu dùng cả nước, được phân phối rộng rãi ở các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch giúp kinh tế nông thôn từng bước phát triển.

Từ việc đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP, các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương đã dần được khẳng định thương hiệu, nâng cao chất lượng và được nhiều người biết đến, hướng đến xuất khẩu", ông Noa cho biết.

Sản phẩm nước mắm Hà Quảng của Quảng Nam đạt 3 sao OCOP. Ảnh: T.H

Cũng theo ông Trần Văn Noa, thời gian qua để quảng bá các sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường, Sở NN&PTNT tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP năm 2024 như, hướng dẫn chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 5 - TechFest Quang Nam năm 2024, Festival nghề truyền thống vùng miền Quảng Nam...

Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP Quảng Nam; kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tổ chức đoàn giao dịch sản phẩm OCOP tại Nhật Bản, đoàn công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại Trung Quốc. Hỗ trợ xây dựng các điểm, trung tâm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức, kết nối các hoạt động xúc tiến thương mại cho các chủ thể trong và ngoài tỉnh.