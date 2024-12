Quảng Nam: Huyện Nông thôn mới Phú Ninh, người dân thu nhập 60 triệu đồng/người/năm

Đối với xây dựng Huyện nông thôn mới, năm 2024 Phú Ninh tiếp tục thực hiện duy trì, nâng chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Năm 2024 tuy tình hình kinh tế trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế cả nước và trên thế giới, tăng trưởng toàn cầu giảm do chính sách thắt chặt tiền tệ, xung đột trên thế giới, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế…

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; một số vấn đề tồn đọng từng bước được tháo gỡ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên".

Bộ mặt nông thôn mới ở các xã của huyện Phú Ninh ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.H

Năm 2024, đối với chỉ tiêu cơ bản về kinh tế NN-CNXD-TMDV của huyện Phú Ninh đạt 15,03% - 39,81 - 45,16%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế các ngành như, Nông nghiệp tăng 6,46% , Công nghiệp, xây dựng tăng 8,92%3 , trong đó CN-TTCN thuần tăng 11,95%. Thương mại, dịch vụ tăng 14,4%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024 ước đạt 157,122 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch tỉnh giao và bằng 102% kế hoạch huyện giao.

Nông dân huyện Phú Ninh đầu tư máy móc hiện đại phục vụ nông nghiệp nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H

Phấn đấu thực hiện huyện NTM nâng cao đạt 7/9 tiêu chí; duy trì, nâng chuẩn xã NTM 100%. Về xây dựng xã NTM nâng cao, duy trì 2 xã là Tam Phước và Tam Thái đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Xây dựng ít nhất 1 mô hình Thôn thông minh/xã. Phấn đấu 7 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2024 bao gồm, Khánh Thịnh (Tam Thái); An Mỹ (Tam An), Khánh Mỹ (Tam Thành), Đàn Thượng (Tam Lãnh), Đại Đồng (Tam Lộc), Trung Đàn (Tam Đại), Đàn Long (Tam Đàn) và 7 thôn đạt 5/10 tiêu chí trong năm 2024

Về phát triển sản xuất, tổng giá trị sản xuất đạt 9.073 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch đề ra và bằng 111,7% so với năm 2023.

Sản xuất CN - TTCN, TM&DV Giá trị sản xuất ngành CN-XD đạt 3.611 tỷ đồng, bằng 86% so với kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó CN-TTCN thuần đạt 2.577 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch, tăng khoảng 11,9% so với năm 2023.

Đến nay, có 33 dự án trong các Cụm công nghiệp đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư để hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích đất được giao khoảng 46,43ha. Trong đó, có 20 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và 10 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động.

Hoạt động sản xuất của cơ sở tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tổng số hộ sản xuất TTCN 1.768 hộ, tạo ra giá trị sản xuất khoảng 773 tỷ đồng, chiếm 30% tỷ trọng ngành.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 1.363 tỷ, đạt 100,74% kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023.

"Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, năm 2024 huyện Phú Ninh có 10 sản phẩm đã được tỉnh đưa vào kế hoạch.

Trong đó, có 3 sản phẩm mới, nâng hạng 1 sản phẩm lên 5 sao, 6 sản phẩm đăng ký công nhận lại và phê duyệt 3 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong năm, có 7 HTX đăng ký thành lập mới…", ông Huỳnh Xuân Chính cho biết.

Dưa hấu Kỳ Lý là thương hiệu của nông dân Phú Ninh. Ảnh: T.H

Ông Huỳnh Xuân Chính cho biết thêm, nhiệm vụ năm 2025 huyện Phú Ninh tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2025, trong đó cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV tăng 14,12% - 40,05% - 45,83%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế các ngành, trong đó ngành nông nghiệp tăng 6,46%; Công nghiệp, xây dựng tăng 11,14%, trong đó CN-TTCN thuần tăng 15,2%, Thương mại, dịch vụ tăng 15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng.