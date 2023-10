Quảng Nam tôn vinh 50 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022 đối với 50 doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc.

Ngày 10/10, Cục thuế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị khen thưởng người nộp thuế đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với nhà nước. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao bằng công nhận cho 50 doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị khen thưởng. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: "Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã đi qua, nhưng hậu quả để lại vẫn còn quá nhiều khó khăn, thách thức, chưa từng có cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức lại sản xuất kinh doanh, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, các chủ trương của nhà nước, chính phủ đã kịp thời đề ra hàng loạt các chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Đặc biệt là chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế được cho là kịp thời nhất và hiệu quả nhất trong việc tiếp sức cho doanh nghiệp, người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và có điều kiện tái đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều hơn".

Theo như báo cáo Cục Thuế tỉnh, năm 2022, tiền thuế các loại được giảm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh là 821 tỷ đồng; tiền thuế các loại được gia hạn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh toàn tỉnh là 2.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao bằng công nhận và khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân ở Quảng Nam có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: T.H

"Có thể nói, nhờ chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của nhà nước đã kịp thời phát huy tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh sớm phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế", ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Quang, trên cơ sở chủ trương của chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời triển khai ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền và phù hợp với thực tế địa phương nhằm tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân Quảng Nam sớm phục hồi, phát triển kinh tế.

Theo đó, đã đưa quy mô nền kinh tế - GRDP tỉnh năm 2022 đạt 116.374 tỷ đồng, tăng 11,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt hơn 33.449 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách do ngành thuế thực hiện vượt mốc 26.000 tỷ đồng, vượt hơn 40% so dự toán, tăng 36% (so với cùng kỳ năm 2021).

"Đây là điểm sáng ấn tượng về thu ngân sách kể từ khi tỉnh Quảng Nam thành lập đến nay.

Kết quả này, là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị; trước hết là sự lãnh đạo sâu sát, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; sự nỗ lực tích cực của ngành thuế và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đó là sự đóng góp rất lớn của gần 1 vạn doanh nghiệp, hàng vạn hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức sản xuất, quản trị kinh doanh để tạo ra nhiều hơn nữa của cải vật chất phục vụ xã hội, làm giàu chính đáng cho mình và góp phần vào phát triển KT-XH địa phương…", ông Quang chia sẻ.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhận danh hiệu của UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã đề nghị Cục Thuế tỉnh thường xuyên quan tâm giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình doanh nghiệp, người dân thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Triển khai kịp thời các chính sách, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của trung ương trong năm 2023 để doanh nghiệp thụ hưởng, có điều kiện thúc đẩy sản xuất…

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, tại Quảng Nam, trong năm 2022 doanh nghiệp đã đóng ngân sách nhà nước 26.500 tỷ đồng, vượt 137% dự toán, đóng góp chủ yếu vào GRDP tỉnh Quảng Nam đạt 69.110 tỷ đồng, tăng tưởng 11,2%, đứng thứ 2/5 tỉnh trọng điểm kinh tế miền Trung.



9 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục vượt qua và chấp hành nộp ngân sách nhà nước tương đối tốt, 9 tháng nộp 12.000 tỷ đồng, nếu kể cả thuế gia hạn đạt 15.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm có thể đạt được dự toán trung ương giao.

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế. Ảnh: T.H

"Ngành thuế từ nhiều năm nay đang nổ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, bằng những quyết tâm của mình, ngành thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế một cách nhanh nhất về chính sách pháp luật thuế.

Luôn tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế để tìm cách tháo gỡ, luôn muốn biết mình đang như thế nào trong lòng người nộp thế để khác phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế nếu có.

Một trong những công việc không thể thiếu đó là tuyên dương những người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, động viên người nộp thuế tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả…", ông Tiếp nhấn mạnh.