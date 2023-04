Quảng Nam: Xin ý kiến về việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm quy mô 50ha

Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát tại huyện Bắc Trà My để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, dự kiến quy mô xây dựng khoảng 50ha…

Ngày 25/4, nguồn tin của Etime, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã ký tờ trình 710 trình UBND tỉnh về việc báo cáo, xin ý kiến khảo sát xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm tại huyện Bắc Trà My.

Theo đó, vào ngày 19/3, UBND huyện Bắc Trà My nhận tờ trình của Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác (thôn Ea Wi, xã Ea Yông, Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk) thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xin được khảo sát để xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm tại huyện Bắc Trà My.

Trung tâm hành chính huyện miền núi Bắc Trà My. Ảnh nguồn Báo Quảng Nam

Theo đó, Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát tại huyện Bắc Trà My để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm; dự kiến quy mô xây dựng khoảng 50ha, bao gồm các hạng mục như xây dựng các tượng phật, chính điện, nhà thờ, giáng đường, thiền đường, thất, nhà khách, trai đường, nhà trù, sân, bãi để xe, đường giao thông; trồng và bảo tồn các loại cây gỗ quý nhằm tạo cảnh quang, môi trường; trồng các loại hoa, cây cảnh ở các khuôn viên trong Thiền viện; trồng các loại cây dược liệu, hướng dẫn bà con phật tử trồng các loại cây thuốc nhằm tạo sinh kế và cấp phát thuốc từ thiện.

"Sau khi nhận văn bản Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác, UBND huyện đã báo cáo và được Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Trà My thống nhất chủ trương xin ý kiến của cấp trên về khảo sát, nghiên cứu xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm.

Việc khảo sát, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại huyện Bắc Trà My là công trình tôn giáo, có quy mô tương đối lớn. Vì vậy, UBND Bắc Trà My kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cho ý kiến về việc khảo sát, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại huyện Bắc Trà My", UBND huyện Bắc Trà My nhấn mạnh.

Sau khi nhận tờ trình của UBND huyện Bắc Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh nội dung đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My theo đúng quy định.