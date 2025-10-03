Quảng Ngãi: Cho thuê môi trường rừng Đăk Uy để kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng

Chiều 3/10, đại diện Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime về cho thuê môi trường rừng đặc dụng Đăk Uy, để kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Theo đó môi trường rừng đặc dụng Đăk Uy được cho thuê để kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 84ha, nằm ở 5 vị trí và khu vực.

Cụ thể các điểm du lịch quy hoạch đầu tư, phát triển trong rừng đặc dụng Đăk Uy được phê duyệt cho thuê, gồm vườn thực vật (vị trí khoảnh 2, 3 tiểu khu 342A), có diện tích khoảng 50 ha.

Hồ sinh thái tự nhiên, có vị trí nằm sát khu vực văn phòng BQL rừng đặc dụng Đăk Uy, cách Chùa Tháp Kỳ Quang 2km, có diện tích 10 ha.

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, có vị trí nằm kề sát với Chùa Tháp Kỳ Quang, với diện tích gần 1 ha.

Khu lưu trú cho khách du lịch (homstay) có vị trí nằm kề sát với Chùa Tháp Kỳ Quang, với diện tích 12,98 ha và tuyến du lịch tản bộ trong rừng đặc dụng ở các tuyến đường xuyên rừng, với chiều dài tuyến là 10 km.

Theo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đã được phê duyệt trước đó, mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững và đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở kế thừa, phát huy loại hình du lịch sinh thái thiên nhiên; nghỉ dưỡng, giải trí, sức khoẻ và du lịch cộng đồng….

Tuyến du lịch tản bộ trong rừng đặc dụng ở các tuyến đường xuyên rừng, với chiều dài tuyến là 10 km.Ảnh Điền Gia Dũng

Các dự án ưu tiên trong đề án được xác định, gồm đầu tư, phát triển Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái; đầu tư, phát triển Khu du lịch Hồ sinh thái tự nhiên; đầu tư Vườn thực vật kết hợp phát triển dược liệu dưới tán rừng...

Tổng mức đầu tư của đề án nêu trên gần 240 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa và nguồn thu hợp pháp khác trong giai đoạn từ 2025-2030.

Rừng đặc dụng Đăk Uy, nằm trên địa bàn xã Đăk Mar có vị trí địa lý đặc biệt, hệ sinh thái rừng đa dạng, giàu tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Rừng đặc dụng Đăk Uy nhìn từ trên cao.Ảnh: Điền Gia Dũng.

Xã Đăk Mar có hệ thống giao thông kết với các địa phương khác rất thuận tiện đặc biệt là kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như khu du lịch sinh thái Măng Đen, khu du lịch sinh thái Chư Mom Ray, Khu du lịch di tích lịch sử Đăk Tô - Tân Cảnh ...

