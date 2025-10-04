Nhịp sống miền Trung

Quảng Ngãi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 - 5 sao đợt 1 năm 2025

Quảng Ngãi
04/10/2025 13:47 GMT +7
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 4 - 5 sao đợt 1 năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng 7 sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 4 sao, 5 sao thuộc 5 địa phương là Cẩm Thành, Bình Sơn, Trà Bồng, Thọ Phong, Lý Sơn. Trong số 7 sản phẩm có 1 sản phẩm đánh giá lại giữ hạng 4 sao, 6 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Cả 7 sản phẩm đều xuất phát từ nguồn nguyên liệu đặc trưng, nổi tiếng như tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, gốm Mỹ Thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2025. Ảnh: Q.N.

Qua đánh giá, toàn bộ 7 sản phẩm đều đạt điểm trung bình trên 70 điểm, gồm Lục bình gốm Mỹ Thiện của hộ kinh doanh Đặng Văn Trịnh, Thịt bò khô Thu Ba của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thu Ba, Tỏi đen Lý Sơn DORI và Cao tỏi đen của Công ty cổ phần Dori, Nhang quế Trà Bồng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh và Đông trùng hạ thảo khô Sonita của Công ty TNHH MTV nấm dược liệu Ninh Trương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, tính đến hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh có 642 sản phẩm OCOP còn thời hạn, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 48 sản phẩm đạt 4 sao và 592 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là sự công nhận quý giá, là minh chứng cho chất lượng vượt trội và tiềm năng vươn xa của sản phẩm Quảng Ngãi.

Chất lượng sản phẩm OCOP ngày một được nâng cao. Ảnh: Q.N.

Chương trình OCOP đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực, đồng bộ trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Các sản phẩm OCOP đã được cải thiện đáng kể về chất lượng, bao bì, nhãn mác và bộ nhận diện thương hiệu. Thị trường tiêu thụ cũng được mở rộng, không chỉ gói gọn trong địa phương mà đã vươn đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quan điểm của tỉnh Quảng Ngãi là không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cần rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP hiện có và các sản phẩm tiềm năng. Ưu tiên phát triển các sản phẩm mà thị trường đón nhận tốt, có khả năng cạnh tranh cao. Tập trung hỗ trợ để nâng cấp các sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, 4 sao lên 5 sao.

