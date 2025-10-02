Quảng Ngãi: Chính quyền phường Sa Huỳnh đề xuất vị trí đổ thải gỡ thế bí cho dự án 250 tỷ

Chiều 2/10, liên quan đến dự án Đê chắn cát, nạo vét thông luồng cảng cá Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh hiện đang tạm dừng thi công do không có nơi đổ thải, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ lãnh đạo chính quyền sở tại.

Để tháo điểm nghẽn dự án đê chắn cát, nạo vét thông luồng cảng cá Sa Huỳnh đang tạm dừng thi công do không có nơi đổ thải, UBND phường Sa Huỳnh đã chọn được vị trí để đề xuất cho tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định.Ảnh: CX

Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, do địa hình bị nằm kẹp giữa núi và biển nên khu vực đồng bằng của Sa Huỳnh khá chật hẹp, cá biệt có nơi biển – núi chỉ cách nhau chưa đến 300m.

Trong khi đó vị trí triển khai dự án lại nằm ngay khu vực dân cư ở trung tâm Sa Huỳnh và phía Bắc, lại tiếp giáp với đồng Muối và khu vực Di tích Quốc gia đặc biệt văn hoá Sa Huỳnh…nên việc chọn vị trí đổ thải rất khó.

Tuy nhiên sau khi khảo sát sơ bộ, địa phương đã chọn được 1 vị trí để đề xuất cho các sở, ngành và cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định.

Theo đó vị trí mà chính quyền phường Sa Huỳnh đề xuất làm bãi chứa thải có diện tích khoảng 10ha, thuộc khu quy hoạch dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Huỳnh.

Dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh (trước là phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ), được khởi công vào tháng 12/2023, thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối 2025.

Công trình có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi là đơn vị được giao làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế phê duyệt, quy mô dự án gồm hạng mục chính tuyến đê chắn cát, giảm sóng phía Bắc dài 300m; thực hiện nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh, với tổng chiều dài gần 2.000m, chiều rộng luồng 40m, sâu 4m; khu neo đậu có chiều dài 164m…

Hạng mục đê chắn của dự án đã hoàn thành.Ảnh: CX

Đến thời điểm này, hạng mục đê chắn cát giảm sóng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 6/2025; còn phần việc hạng mục nạo vét tuyến luồng, chỉ mới thực hiện thi công được khoảng 42.000m3, còn lại khoảng 455.000m3.

Tuy nhiên do địa điểm nhận chìm cát và chất thải nạo vét hiện vẫn chưa được cấp thẩm quyền tỉnh chấp thuận, phê duyệt nên phải tạm dừng thi công.

Theo đó chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh cho kéo dài thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2022 – 2025, sang giai đoạn 2022 - 2026; kéo dài giải ngân từ năm 2025, sang năm 2026, với tổng số vốn 85,65 tỷ đồng.