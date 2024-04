Quý I năm 2024, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh vừa họp đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 vào ngày 11/4 vừa qua.

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân có dấu hiệu dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Ảnh: QMG

Theo đó, trong quý I năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tăng cao so với cùng kỳ, đạt 5,37 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,26 triệu lượt, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ.

Bám sát các chỉ đạo và tình hình thực tiễn địa bàn, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh và các địa phương đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin nắm bắt tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới trên bộ, trên biển, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép được kiểm soát, ngăn chặn.

Chỉ trong quý I năm 2024, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 10,4 tỷ đồng, trong đó 49 vụ vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa, phạt hành chính 47,08 tỷ đồng, truy thu thuế bổ sung 51,18 tỷ đồng; xử lý hình sự 16 vụ, với 23 đối tượng.

Đội QLTT số 1 kiểm tra cửa hàng vàng bạc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, cơ quan thường trực và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát huy kết quả đã đạt được; đẩy mạnh rà soát các văn bản quy định, chỉ đạo của Trung ương, kiện toàn thành viên, ban hành quy chế hoạt động mới của Ban Chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các chỉ đạo của tỉnh; nắm, đánh giá đúng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn.

Bên cạnh dó, cập nhật các nội dung mới phát sinh trong thực tiễn, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao nhất trong các lĩnh vực; đặc biệt là thị trường vàng, thị trường bán lẻ xăng dầu, hoạt động buôn lậu qua biên giới, buôn lậu nội địa, thương mại điện tử.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huy động sức mạnh của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và các hành vi buôn lậu gian lận thương mại. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân có dấu hiệu dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.