Quy hoạch mới ở Chu Lai, bước đi chiến lược cho phát triển cực Nam Đà Nẵng

Ngày 1/10, Văn phòng UBND TP Đẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam đã đi khảo sát thực tế các khu đất quy hoạch phân khu xây dựng các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, gồm: Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai và Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai.

Tại Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND TP đã nghe Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP Đà Nẵng) báo cáo sơ bộ tình hình triển khai. Dự án có diện tích khoảng 361 ha, được chia thành các khu chức năng chính gồm sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, đào tạo - vườn ươm, hướng tới thu hút các ngành vi điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, khoa học sức khỏe và vật liệu mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam kiểm tra hiện trạng ba dự án trọng điểm trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đồ án, Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai có diện tích hơn 538,5 ha, đạt tiêu chí tương đương đô thị loại II. Khu đô thị được chia thành hai khu chức năng: khu phát triển đô thị kết hợp chỉnh trang (239,2 ha) và khu trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng (299,3 ha), hướng tới xây dựng đồng bộ, hiện đại, gắn với thương mại – dịch vụ sinh thái.

Đoàn công tác cũng khảo sát vị trí xây dựng Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, diện tích hơn 223,2 ha. Đây là khu tổng hợp sản xuất, gia công chế biến, thương mại, dịch vụ logistic đa chức năng, áp dụng cơ chế chính sách mới, tạo môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cực Nam của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam đánh giá, các đồ án quy hoạch phân khu trên có vị trí quan trọng trong việc cụ thể hóa Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Đà Nẵng. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tiến độ triển khai.

Khu kinh tế mở Chu Lai.

Một số vấn đề được đoàn công tác lưu ý gồm: đánh giá tác động giao thông đối với quốc lộ 1A và các tuyến kết nối sân bay trong đồ án quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai; bổ sung giải pháp hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải tại đồ án Khu phi thuế quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam cùng các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND TP.