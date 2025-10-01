Bị phát hiện vi phạm môi trường, 2 công ty ở Đà Nẵng phải nộp phạt hàng trăm triệu

Ngày 1/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Cụ thể, theo Quyết định số 1711/QĐ-XPHC, Công ty TNHH MTV Thường Thắng Đạt (địa chỉ đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu) bị xử phạt 30 triệu đồng do “không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định”.

Theo Quyết định số 1710/QĐ-XPHC, Công ty CP Cat Laundry (Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, xã Xuân Phú) bị xử phạt 320 triệu đồng do “không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh”.

Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trong những tháng gần đây, Đà Nẵng đã áp dụng nhiều biện pháp xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, với các hành vi như xả thải vượt quy chuẩn, không có giấy phép môi trường, lắp đặt đường ống xả thải trái phép, không thu gom chất thải nguy hại đúng quy định…

Mới đây, ngày 18/9/2025, UBND TP ký Quyết định số 1497/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Sơn Trà (Sơn Trà Resort, Bán đảo Sơn Trà) tổng số tiền 366 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định: không có giấy phép môi trường, không thu gom chất thải nguy hại, không thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động nguồn thải vi phạm trong 4 tháng 15 ngày để khắc phục hậu quả…

Các quyết định này nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.