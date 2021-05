Quý I/2021: Dòng vốn đổ vào start-up Việt tăng 34%

Quý I/2021 ghi nhận có 16 thương vụ đầu tư vào các start-up Việt Nam, với tổng giá trị các khoản đầu tư đạt gần 150 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Nextrans Vietnam vừa công bố Báo cáo quý I/2021 về tình hình đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) Việt Nam của Nextrans – Quỹ đầu tư mạo hiểm đến từ Hàn Quốc.

Báo cáo của Nextrans Vietnam cho biết, so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái, số lượng thương vụ đầu tư trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm 20%, chỉ đạt 16 thương vụ. Đây là mức khá thấp so với 20 thương vụ năm 2020 và 30 thương vụ năm 2019. Tuy nhiên, giá trị các khoản đầu tư lại tăng cao, đạt gần 150 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Nextrans cũng cho biết, các thương vụ đầu tư hầu hết tập trung vào vòng “hạt giống” và Series A, chiếm tới gần 70% số thương vụ, tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 và 2019.

Xét theo lĩnh vực, mảng công nghệ tài chính (fintech) được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, với 4 thương vụ trên tổng số 16 thương vụ, chiếm 40%. Tiếp đó là lĩnh vực logistics, lưu trú, bất động sản, giáo dục và y tế.

Báo cáo của Nextrans Vietnam cũng cho biết thêm, các nhà đầu tư quốc tế đang có mức đầu tư vượt trội hơn nhà đầu tư trong nước cả về số lượng và giá trị đầu tư. Tổng giá trị đầu tư của các nhà đầu tư trong nước đạt dưới 10 triệu USD, trong khi con số này của các nhà đầu tư nước ngoài khoảng 100 triệu USD.

Các quỹ đầu tư đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Việt Nam hiện có gần 180 quỹ đầu tư, trong đó điển hình là VSV Capital - Vietnam Silicon Valley, Mekong Capital, 500 Startups Vietnam, Vietnam Investment Group, IDG Ventures Vietnam, Nextrans...

Đặc biệt, hiện nay, các quỹ đầu tư mạo hiểm từ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang rất tích cực tìm kiếm những start-up Việt tiềm năng để rót vốn đầu tư.