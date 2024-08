Sacombank đạt hơn 5.300 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Kết thúc nửa đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) đã hoàn thành 50,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, đạt 5.342 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Sacombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.116 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản thu ngoài lãi ghi nhận tăng trưởng trong quý đến từ: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 4,1% lên hơn 680,5 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 24,7% lên hơn 305,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, điểm kém sắc đến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận giảm gần 18% xuống 17,4 tỷ đồng và hoạt động khác giảm gần nữa xuống còn hơn 34,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Sacombank tăng 31,2% so với cùng kỳ lên 3.153 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên và chi dự phòng phải thu cao hơn. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Sacombank giảm 14,5% so với cùng kỳ, xuống 3.153 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sacombank tiết giảm gần 3 lần chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm từ hơn 1.315 tỷ xuống còn hơn 465 tỷ đồng.

Cuối cùng, nhà băng này báo lãi trước và sau thuế đạt 2.688 tỷ và 2.176 tỷ đồng, đều tăng hơn 13% so với quý II/2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Sacombank ghi nhận thu nhập lãi thuần "nhích" nhẹ từ 11.588 tỷ lên hơn 12.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 12,8% và 10,7%. So với kế hoạch lợi nhuận dự kiến đạt 10.600 tỷ đồng thì Sacombank đã thực hiện được hơn 50% kế hoạch năm.

Đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của Sacombank ở mức hơn 717.300 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 11%, cho vay khách hàng tăng 7% lên 516.600 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay tăng 15,7% lên 8.752 tỷ đồng.

Quy mô huy động và cho vay tăng trưởng tích cực, cao hơn mức bình quân ngành. Tổng huy động đạt gần 642.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó 80% tiền gửi từ khách hàng cá nhân.

Dư nợ tín dụng đạt gần 517.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, thị phần tăng 0,03%, chủ yếu đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tối ưu cấu trúc nguồn vốn giúp tăng tính ổn định, giảm nhanh chi phí vốn, cải thiện NIM và tạo điều kiện tăng thu lãi thuần.

Ngân hàng đã thu hồi, xử lý được 4.822 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,15%. Tổng thu nhập đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó gần 2.000 tỷ đồng thu ngoài lãi.

Ngoài ra, Sacombank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gia tăng các tiện ích và hiện đại hóa sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Song song đó, Sacombank tiếp tục tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn - chuẩn mực - chuyên nghiệp thông qua việc tái định hình cơ cấu tổ chức, nghiên cứu chuyển đổi mô hình giao dịch tại quầy, rà soát toàn diện hoạt động và hệ thống quy trình lõi. Từ đó, giúp Ngân hàng tối ưu hiệu quả trong vận hành, kinh doanh và quản lý rủi ro.

Vào tháng 3 và tháng 7/2024 vừa qua, Sacombank đã được Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm và Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm với triển vọng ổn định, thể hiện những cải thiện liên tục của Ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu và không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.