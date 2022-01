Samsung đạt doanh thu kỷ lục

Samsung Electronics đã ghi nhận doanh thu quý IV/2021 cao kỷ lục, góp phần tạo nên cột mốc mới cho doanh thu của tập đoàn trong cả năm.

Samsung Electronics ghi nhận doanh thu kỷ lục trong năm tài chính 2021. (Ảnh: Dailysabah).

Samsung Electronics hôm nay đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV và năm tài chính 2021. Công ty đạt doanh thu hợp nhất 76.570 tỷ won (hơn 63,5 tỷ USD) và lợi nhuận 13.870 tỷ won (hơn 11,5 tỷ USD) trong quý IV/2021.

Đây là mức doanh thu cao nhất lịch sử tính theo quý. Lũ kế cả năm, công ty báo cáo doanh thu 279.600 tỷ won (hơn 232 tỷ USD), mức cao lịch sử mới và lợi nhuận 51.630 tỷ won (gần 43 tỷ USD).

Doanh thu quý IV tăng trưởng chủ yếu nhờ mảng kinh doanh thành phẩm, với việc mở rộng doanh số bán điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm điện thoại có thể gập, cũng như TV và thiết bị gia dụng.

Trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm so với quý III/2021 do khoản chi thưởng đặc biệt cho nhân viên, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020, được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp bán dẫn.

Thu nhập tại bộ phận kinh doanh Bộ nhớ giảm so với quý trước do giá giảm ở một mức độ nhất định. Mảng Foundry Business đã công bố một kỷ lục mới về doanh thu hàng quý, trong khi lợi nhuận giảm nhẹ so với quý trước do sự gia tăng chi phí liên quan đến việc đẩy mạnh các quy trình tiên tiến.

Mảng kinh doanh Display Panel ghi nhận thu nhập tiếp tục được cải thiện đối với các tấm nền di động, trong khi chịu thua lỗ ở các tấm nền lớn do sự giảm giá của màn hình LCD và chi phí liên quan đến màn hình QD.

Doanh thu của mảng kinh doanh Mobile eXperience (MX) tăng nhẹ nhờ doanh số bán các sản phẩm cao cấp như điện thoại có thể gập và các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Device. Dù vậy, lợi nhuận vẫn giảm so với quý trước do chi phí tiếp thị và quảng cáo tăng. Kết quả mảng kinh doanh Networks cải thiện so với quý trước khi doanh thu cho cả các doanh nghiệp trong nước và toàn cầu đều tăng.

Các doanh nghiệp CE đã công bố doanh thu quý IV cao kỷ lục do doanh số bán sản phẩm cao cấp tăng mạnh, nhưng lợi nhuận giảm nhẹ theo quý do chi phí tăng.

Kế hoạch quý I năm tài chính 2022

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2022, mảng kinh doanh Bộ nhớ sẽ tập trung vào việc tối đa hóa chất lượng của danh mục kinh doanh thông qua việc bán các sản phẩm nút nâng cao để hỗ trợ phục hồi nhu cầu máy chủ và PC, mặc dù những bất ổn có khả năng vẫn tiếp diễn.

Hệ thống LSI Business sẽ tìm cách cung cấp các SoC và CIS cần thiết cho các sản phẩm chính của khách hàng, trong khi Foundry Business sẽ tìm cách mở rộng nguồn cung bằng cách cải thiện sản xuất và năng suất ở các quy trình tiên tiến.

Với mảng kinh doanh Display Panel, màn hình di động được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả cải thiện so với năm trước, được thúc đẩy bởi các bản phát hành điện thoại thông minh mới cũng như việc mở rộng cơ sở khách hàng mua điện thoại gập. Với các sản phẩm màn hình lớn, tổn thất có thể được giảm thiểu một phần khi công ty hướng đến sản xuất hàng loạt màn hình QD.

Mảng kinh doanh MX dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bất chấp những hạn chế về nguồn cung, được thúc đẩy bởi việc phát hành mẫu điện thoại mới cũng như doanh số cao hơn của điện thoại thông minh 5G trên thị trường đại chúng. Ngoài ra, máy tính bảng và các thiết bị đeo tay cũng là những sản phẩm tiềm năng. Đối với mảng kinh doanh Networks, ông lớn Hàn Quốc đặt mục tiêu giành được các cơ hội mới từ các khách hàng châu Âu và những khu vực khác.

Các đơn vị liên quan đến Visual Display và Digital Appliances sẽ tìm cách cải thiện lợi nhuận bằng cách tập trung vào việc bán các sản phẩm cao cấp, mở rộng các sản phẩm danh mục mới cũng như phần bán hàng trực tuyến.

Kế hoạch cả năm 2022

Năm 2022, giữa kỳ vọng nhu cầu công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu sẽ phục hồi, các công ty con của tập đoàn sẽ tăng cường sản xuất các quy trình tiên tiến và nâng cao vị thế dẫn đầu trong các sản phẩm và công nghệ thế hệ tiếp theo.

Trong lĩnh vực kinh doanh thành phẩm, Samsung Electronics sẽ củng cố dòng sản phẩm phân khúc cao cấp và tạo ra trải nghiệm người dùng mới bằng cách tăng cường khả năng kết nối giữa các thiết bị. Tuy nhiên, những thách thức liên quan đến vấn đề nguồn cung và COVID-19 có thể vẫn tồn tại.

Trong mảng kinh doanh Bộ nhớ, nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên khi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào CNTT. Tập đoàn của Hàn Quốc sẽ mở rộng cung cấp các sản phẩm hiệu suất cao và tăng cường ứng dụng công nghệ EUV trong ngành để củng cố khả năng cạnh tranh về chi phí và dẫn đầu thị trường.

Hệ thống LSI Business sẽ củng cố đội hình các SoC và Foundry Business hướng tới mục tiêu tăng trưởng thị trường bằng cách mở rộng vị trí dẫn đầu về công nghệ với việc sản xuất hàng loạt quy trình GAA thế hệ thứ nhất.

Đối với mảng kinh doanh Display Panel, nhu cầu về OLED dự kiến sẽ tăng lên với sự thâm nhập cao hơn của mạng 5G và sự tăng trưởng của thị trường màn hình gập. Đối với các tấm màn lớn, Samsung Electronics sẽ nỗ lực để đảm bảo vị trí dẫn đầu công nghệ trong phân khúc cao cấp với màn hình QD. Ngoài ra, tập đoàn cũng đóng dây chuyền sản xuất LCD theo kế hoạch.

Mảng kinh doanh MX đặt mục tiêu tăng thị phần bằng cách tập trung vào những đổi mới trong các sản phẩm hàng đầu cũng như cung cấp trải nghiệm người dùng khác biệt. Doanh nghiệp cũng sẽ mở rộng việc bán các sản phẩm trong hệ sinh thái Device bằng cách nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng. Đối với mảng kinh doanh Network, Samsung Electronics sẽ tập trung vào việc nắm bắt nhu cầu về mạng 5G và giành được khách mới.

Đối với Visual Display và Digital Appliances, doanh nghiệp sẽ củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu thị trường và tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách tiếp tục mở rộng doanh số bán các sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như Neo QLED và Bespoke, đồng thời cũng tăng cường bán TV Lifestyle và các sản phẩm thiết bị gia dụng mới.

Nguồn vốn chi tiêu của Samsung Electronics vào năm 2021 đạt tổng cộng 48.200 tỷ won (hơn 40 tỷ USD), bao gồm 43.600 tỷ won (hơn 36 tỷ USD) cho chất bán dẫn và 2.600 tỷ won (hơn 2 tỷ USD) cho màn hình.

Các khoản chi tiêu cho bộ nhớ tập trung vào việc mở rộng dung lượng và thay đổi quy trình tại các trung tâm ở Pyeongtaek và Xi'an để giải quyết nhu cầu về các nút nâng cao, bao gồm cả DRAM 15 nanomet dựa trên EUV và V-NAND thế hệ thứ 6.

Chi tiêu cho xưởng đúc tập trung vào việc mở rộng công suất cho các nút EUV 5 nanomet. Đối với màn hình, doanh nghiệp đầu tư tập trung vào các mô-đun di động và màn hình QD.