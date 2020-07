Samsung ít chịu thiệt hại nhất sau tác động của dịch Covid-19

Doanh số bán hàng điện thoại thông minh của Samsung ghi nhận mức giảm nhẹ 10% trong quý II vừa qua. Trong khi đó, một số hãng công nghệ khác chứng kiến mức doanh số sụt giảm mạnh lên tới trên 60%.

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới bao gồm cả Mỹ. Theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu Counterpoint Research cho thấy, khối lượng điện thoại thông minh bán ra tại Mỹ đã giảm 25% trong quý II/2020. Trong số các hãng điện thoại thông minh trên thế giới, Samsung là hãng chịu ảnh hưởng ít nhất, trong khi các nhà sản xuất OEM khác của Trung Quốc như ZTE, OnePlus và Motorola thuộc sở hữu của Lenovo đều chịu thiệt hại nặng nề.

Sự sụt giảm doanh số của các hãng smartphone tại Mỹ từ quý II/2019 đến quý II/2020 (Ảnh: Cointerpoint Research).

Không giống như các quốc gia khác, việc mua bán điện thoại thông minh ở Mỹ chủ yếu được thông qua hình thức đến trực tiếp cửa hàng hoặc mua trả góp. Từ giữa tháng 3 cho đến tháng 4, hầu hết các cửa hàng điện thoại thông minh ở Mỹ đều đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này cũng như là một phần thiết yếu giúp hạn chế sự lây lan của tình hình dịch bệnh. Chính vì vậy, doanh số bán điện thoại thông minh cũng sụt giảm mạnh trong những tháng này.

Mặc dù tình hình kinh doanh ảm đạm, song thị trường điện thoại thông minh sau đó cũng đã dần hồi phục từ tháng 5 đến tháng 6, doanh số bán hàng cũng tăng mạnh hơn so với hồi tháng 6/2019. Doanh số tăng là do sự hỗ trợ của các đơn vị vận chuyển và của các hãng bán lẻ trong việc mang và gửi những đơn hàng của người tiêu dùng đã bị dồn nén trong một thời gian dài.

Đối với các nhà sản xuất OEM, số lượng điện thoại bán ra đều giảm mạnh trong quý vừa qua. Trong số các hãng điện thoại thông minh lớn trên thế giới, Samsung là hãng chịu ảnh hưởng ít nhất từ dịch Covid-19 với mức giảm chỉ 10%, theo sau đó là hãng Alcatel với mức giảm 11%. Trong khi đó, doanh số điện thoại thông minh của Apple và LG giảm lần lượt là 23% và 35%.

ZTE là công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức giảm 68%. Tiếp đến là Motorola, công ty con thuộc quyền sở hữu của Lenovo giảm 62% và OnePlus ghi nhận doanh số bán hàng giảm 60%. Mặc dù cả hai công ty trên đều ra mắt các mẫu điện thoại thông minh hàng đầu đắt nhất của mình trong quý II/2020 nhưng điều đó không thể kéo gỡ được doanh số bán điện thoại thông minh.

Cùng thời điểm đó, Samsung đã cho ra mắt hàng loạt mẫu Galaxy S20. Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, trong bốn tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt, số lượng điện thoại dòng Samsung Galaxy S20 bán ra ít hơn 28% so với dòng Galaxy S10 ra mắt vào năm ngoái. Trái lại với Samsung, mẫu điện thoại giá rẻ iPhone SE 2020 của Apple ra mắt cùng khoảng thời gian đã bán được tốt hơn khi 30% người tiêu dùng chịu lên đời mẫu điện thoại iPhone của mình, từ iPhone 6s cho đến các mẫu iPhone đời cũ hơn. Đặc biệt, iPhone SE 2020 còn thu hút được 26% người dùng là những người mới sử dụng iPhone lần đầu tiên, bao gồm cả việc chuyển đổi việc sử dụng từ hệ điều hành Android sang hệ điều hành iOS. Mức tỷ lệ chuyển đổi này cũng cao hơn so với mức thông thường.

Cho dù thị trường điện thoại thông minh của Mỹ đang dần hồi phục, việc quyết định hãng nào sẽ thống trị doanh số của thị trường điện thoại thông minh trong năm nay còn phụ thuộc vào hai gã khổng lồ công nghệ là Samsung và Apple, khi hai hãng đang rục rịch lên kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới vào các tháng tiếp theo.