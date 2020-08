Việc lập Điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Tư vấn ADPi hoàn thiện phương án quy hoạch gồm 4 đường CHC, phía Bắc 2 đường CHC, phía Nam 2 đường CHC.

Phó Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT (Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) Nguyễn Bách Tùng cho biết, theo nghiên cứu của Tư vấn, nhà ga hành khách (cả quốc tế và nội địa) của Nội Bài đều trong tình trạng vượt công suất thiết kế. Nhà ga hàng hóa hiện đã bị quá tải, không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Dự báo đến năm 2025, sân bay Nội Bài sẽ thông 47,2 triệu hành khách, 1,2 tấn hàng hóa. Con số này vào năm 2030 là 63,1 triệu hành khách, 2 triệu tấn hàng hóa.

Quy hoạch phát triển này căn cứ trên chỉ tiêu quy hoạch sân bay cấp 4F, khai thác các loại tàu bay lớn nhất hiện nay như B777-X, B747-8, B777-300ER và A380, quy mô đến năm 2030 đạt 63 triệu hk/năm và 2 triệu tấn hàng hoá/năm; đến năm 2050 đạt 100 triệu hk/năm và 5 triệu tấn hàng hoá/năm, tư vấn đã đưa ra cấu hình khai thác cụ thể cho từng giai đoạn.

Sân bay Nội Bài được quy hoạch với 4 đường băng trong tương lai.

Đến năm 2030, Nội Bài sẽ có 3 đường CHC, trong đó giữ nguyên 2 đường CHC hiện hữu phía Bắc và xây dựng mới 1 đường CHC phía Nam cách đường CHC 1B hiện hữu 2.200m. Hệ thống đường lăn, sân đỗ được xây dựng đồng bộ với đường CHC và nhà ga. Giai đoạn này, Nội Bài sẽ có 3 nhà ga hành khách, trong đó mở rộng T2 + T1 đạt công suất 30 - 40 triệu khách/năm và xây dựng mới T3 phía Nam công suất 30 triệu khách/năm.

Giai đoạn đến năm 2050, sân bay sẽ có 4 đường CHC, trong đó xây dựng mới 1 đường CHC phía Bắc và 1 đường CHC phía Nam (tạo thành cặp đường CHC). Đường CHC 1B được sử dụng làm đường lăn trên sân đỗ. Hệ thống đường lăn, sân đỗ được xây dựng đồng bộ với đường CHC và nhà ga.

Theo đó, sân bay Nội Bài sẽ có 4 nhà ga hành khách, trong đó phá bỏ nhà ga T1 để xây dựng mới T4 công suất 25 triệu hk/năm và xây dựng mới nhà ga T5 phía Nam công suất 25 triệu hk/năm khi có nhu cầu.

Về hệ thống giao thông ra vào Cảng, sẽ tiếp tục sử dụng đường Võ Văn Kiệt và đường Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, sẽ có thêm tuyến đường sắt đô thị số 2 chạy theo đường Võ Văn Kiệt vào nhà ga T3, T4 rồi qua nhà ga T2, T5. Tuyến đường sắt đô thị số 6 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp vào nhà ga T2, T5 rồi qua nhà ga T3 T4.

Bộ GTVT đánh giá quy hoạch do Tư vấn ADPi đề xuất đã đạt được các mục tiêu về quy mô, đáp ứng được công suất 100 triệu hk/năm. Về sử dụng đất, hạn chế tối đa việc mở rộng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các quy hoạch có liên quan. Đảm bảo đủ quỹ đất cho quốc phòng.

Quy hoạch có phương án phân kỳ đầu tư phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng tới các công trình đang khai thác hiện hữu. Quy hoạch vị trí các công trình cơ bản hợp lý, hiệu quả. Hệ thống nhà ga hành khách có mô hình hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, tiếp cận giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi.

Trước đó, ngày 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp đi kiểm tra việc thi công đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Nội Bài cũng như thị sát toàn bộ khu vực cảng và nghe báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không này giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Thứ trưởng Lê Anh Tuần cùng tham dự đoàn kiểm tra.

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình thi công phải đảm bảo an toàn hoạt động bay trong điều kiện vừa thi công, vừa phải đảm bảo khai thác. Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá, đây là một dự án khó nhưng Ban QLDA, nhà thầu thi công, giám sát đã tổ chức thi công rất tốt, rất bài bản, khoa học.

Phó Thủ tướng cho biết, vấn đề an toàn cho khai thác hàng không vô cùng quan trọng. Bộ GTVT cần chỉ đạo Ban QLDA, các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng tốt, tiến độ nhanh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác, tuyệt đối không chủ quan. Các đơn vị cần tập trung điều phối hoạt động bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như hạn chế tối đã ảnh hưởng của việc thi công cải tạo nâng cấp đến đến hoạt động khai thác của hãng hàng không.

Cũng theo Phó Thủ tướng, cảng HKQT Nội Bài có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ của Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, những năm qua, chất lượng hạ tầng của Nội Bài đã đi xuống, đặc biệt là đường cất hạ cánh xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an ninh, an toàn, cần phải nhanh chóng được đầu tư nâng cấp.

Năm 2019, Nội Bài đã đón tới 29 triệu hành khách, vượt công suất thiết kế 4 triệu lượt. Tình trạng quá tải sẽ càng trở nên trầm trọng hơn từ những năm 2023 trở đi. Trong khi đó thời gian qua, việc đầu tư, nâng cấp sân bay này còn chắp vá, chưa có nghiên cứu tổng thể, khoa học và thực tiễn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ GTVT đã tập trung tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, đến nay đã chọn được phương án phát triển Cảng HKQT Nội Bài đảm bảo quy mô 100 triệu khách vào 2050 và 60 triệu khách vào năm 2030.