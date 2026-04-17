Sân bay Phú Quốc mở cửa sân đỗ máy bay 1C

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đưa vào khai thác sân đỗ máy bay 1C tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) từ 7h ngày 16/4 (giờ địa phương).

Cụ thể, phương án khai thác, vận hành máy bay được thực hiện theo phương án đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Loại máy bay được khai thác sử dụng là loại máy bay A321 và tương đương trở xuống.



Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác sân đỗ máy bay 1C đảm bảo an toàn hàng không, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu sân bay Phú Quốc gửi tài liệu khai thác sân bay đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định; cập nhật các nội dung nêu trên vào hệ thống tài liệu liên quan tại sân bay này.



Đồng thời, thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác tại Cảng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành và chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức điều hành bay đảm bảo an toàn, điều hoà, hiệu quả.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 1/6/2025 về đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Để chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại cấp cao đặc biệt quan trọng của đất nước, các nhà thầu đang cấp tập thi công dự án mở rộng sân bay Phú Quốc (quy mô hơn 1.050ha) với nhiều hạng mục.

Trong đó, nhà ga T2 là hạng mục trọng điểm trong dự án, mang hình dáng phượng hoàng lửa ấn tượng, được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế danh tiếng như CPG Consultants (Singapore), Artelia Airport (Pháp)... và tích hợp hệ thống công nghệ vận hành tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay như mô hình tổng quản lý sân bay TAM - Total Airport Management, sinh trắc học không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS và các giải pháp tự động hóa.

Tập đoàn Sun Group đã hợp tác với Changi Airports International (CAI) của Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để vận hành Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) theo các tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Changi Airports International là đơn vị trực thuộc Changi Airport Group (Singapore) đang vận hành sân bay 5 sao nổi tiếng toàn cầu Changi.

Sau khi ký kết hợp tác đơn vị này sẽ đồng hành cùng Sun Group phát triển và vận hành sân bay Phú Quốc, từ tư vấn thiết kế, định hình “DNA vận hành” ngay từ đầu với mô hình vận hành tổng thể (Concept of Operations), chuẩn bị hệ thống khai thác đến trực tiếp tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của sân bay.