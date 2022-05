Sản xuất "phân bón rễ vi lượng cao cấp" kém chất lượng, còn liên tục tái phạm

Kết thúc thời gian đình chỉ hoạt động 05 ngày, cơ sở kinh doanh phân bón tại An Giang tiếp tục tái phạm và bị xử lý...

Sản xuất “phân bón rễ vi lượng cao cấp Con Bò Vàng” kém chất lượng, Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền đã bị lực lượng QLTT tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động sản xuất 18 tháng đối với mặt hàng này. Theo quyết định, đến ngày 14/4/2022, cơ sở kết thúc thời gian bị đình chỉ. Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2022, cơ sở tiếp tục bị lực lượng QLTT kiểm tra và đề xuất xử lý về 02 hành vi vi phạm.

Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đã hết hiệu lực là 02 hành vi vi phạm của Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền đang được Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh An Giang đề xuất Cục QLTT tỉnh An Giang xử lý.

Đối với 02 hành vi này, Công ty Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền có thể bị phạt số tiền 84 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ số 32/GP-CHC cấp ngày 24/4/2017 với thời hạn 02 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền cũng sẽ phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc loại bỏ có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa trên 158 bao phân bón vi lượng Con Bò Vàng. Công ty buộc phải thay đổi mục đích sử dụng của 480 chai phân bón vi lượng Bò Vàng 9999, hàng hóa ghi nhãn của Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền.

Hiện trường lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền.

Hiện trường lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền.

Vụ việc được Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 phối hợp cùng tổ công tác liên ngành số 3, Công an huyện Tri Tôn và trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn kiểm tra vào ngày 19/4/2022 tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Trang Điền (gọi tắt là Công ty Trang Điền), địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty là ông Nguyễn Phương Trí, Giám đốc công ty đã xuất trình cho đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ và Quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến 10/9/2023.

Hàng hóa tại thời điểm kiểm tra gồm 3,2 tấn nguyên liệu than bùn, 550 kg nguyên liệu bột sắt, 180 kg nguyên liệu amino acid, 2.300 chiếc bao bì có nhãn nước ngoài, tất cả nguyên liệu đều có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngoài ra tại cơ sở còn có 158 bao phân bón nhãn tiếng nước ngoài thành phẩm, 320 chai phân bón vi lượng Bò Vàng 9999 ghi nhãn của Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền, 160 chai phân bón vi lượng Bò Vàng 9999 ghi nhãn của Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận tại cơ sở có 158 bao phân bón vi lượng Con Bò Vàng có nhãn thể hiện thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Cụ thể, theo nhãn đăng ký đã được công nhận và lưu hành, phân bón vi lượng Con Bò Vàng của Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền có 05 thành phần là Kẽm (Zn): 700 ppm, Đồng (Cu): 150 ppm, Bo (B): 100 ppm, sắt (Fe): 10.000 ppm). Tuy nhiên, trên nhãn hàng hóa của 158 bao phân bón vi lượng Con Bò Vàng tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra có thêm 05 thành phần nữa là: (N) 9%; (P) 9%; (K) 9%; (Ca) 23% và (Mg) 5.5%.

Giải thích về điều này, Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền thừa nhận thành phần của phân bón vi lượng Con Bò Vàng không có đăng ký 5 thành phần Nitơ (N); Lân (P); Kali (K); Canxi (Ca) và Magie (Mg) "do yêu cầu từ phía đối tác" nên ông Trí buộc phải để.

Trước đó, đơn vị này cũng đã từng bị Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh An Giang kiểm tra và trình UBND tỉnh An Giang xử phạt về hành vi: “Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó” tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 532/QĐ-XPVPHC ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh An Giang. Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền đã thừa nhận hành vi tái phạm: “Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó”.