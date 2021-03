Những nỗ lực giải cứu siêu tàu container Ever Given chắn ngang kênh đào Suez vẫn đang tiếp tục khi các nhà chức trách địa phương cho biết con tàu đã dịch chuyển một phần nhờ các tàu kéo được điều động đến.

Tờ CNN dẫn lời ông Mohab Mamish, cựu chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết con tàu đã nổi trở lại sau 6 ngày bị mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ông này dự báo kênh đào sẽ được thông trở lại trong ngày hôm nay 29/3 (giờ địa phương).

Phía Cơ quan quản lý kênh đào Suez cũng tiết lộ rằng động cơ tàu đã được sửa chữa xong 80% và các nỗ lực giải cứu sẽ tiếp tục khi mực nước dâng vào cuối ngày, khi cơ hội giải cứu tàu Ever Given lên cao nhất. Kênh Suez sẽ thông chừng nào tàu Ever Given nổi hoàn toàn và được đưa đến khu vực hồ Suez - phần rộng hơn trong kênh đào Suez - để kiểm tra kỹ thuật.

Một nỗ lực giải cứu siêu tàu container Ever Given

Một số hình ảnh xuất hiện trên các trang tin tức cho thấy phần đuôi tàu Ever Given đã di chuyển. Marine Traffic cũng xác nhận tàu Ever Given đã di chuyển một phần, nhưng cho biết “vẫn còn nhiều điều cần làm cho đến khi tàu Ever Given được giải cứu xong xuôi”.

10 tàu kéo, trong đó có 2 tàu kéo khổng lồ và hàng loạt tàu hút cát, tàu trục vớt đang hoạt động hết công suất với nỗ lực đưa siêu tàu container thoát khỏi điểm mắc kẹt. Thủy triều lên cũng tạo ra hiệu ứng tích cực giúp con tàu nổi lên trông thấy.

Nỗ lực giải phóng siêu tàu chở hàng khổng lồ mắc kẹt ở Suez đã kéo dài gần một tuần. Ever Given là một trong những tàu container lớn nhất thế giới với trọng lượng 220.000 tấn, sức chứa 20.000 container.

Tàu Ever Given mắc kẹt chắn ngang kênh đào Suez đã phong tỏa hoàn toàn con kênh, nơi thông qua hơn 12% kim ngạch thương mại toàn cầu bằng đường biển. Hàng trăm con tàu khác hiện đang xếp hàng chờ đợi bên ngoài khu vực kênh đào từ cả hai đầu, chờ thông kênh đào để di chuyển. Theo tạp chí hàng hải Lloyd’s List, mỗi ngày kênh đào Suez tắc nghẽn đang khiến khoảng 9 tỷ USD hàng hóa bị chậm trễ trong việc vận chuyển.

Nhiều dữ liệu hàng hải cho thấy ít nhất 10 tàu chở dầu và tàu container đã chuyển hướng, chấp nhận vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi để tránh điểm tắc nghẽn tại kênh đào Suez.

Peter Sand, trưởng bộ phận phân tích vận tải biển tại BIMCO cho biết ông đang thấy luồng chuyển hướng tương tự đối với các tàu khác. “Chúng tôi không chỉ thấy các tàu container định tuyến lại theo cả hai hướng (từ châu Âu sang châu Á và ngược lại) mà còn cả các tàu chở LNG và tàu chở hàng khô từ Vịnh Mexico của Mỹ. Các tàu đang chuyển hướng, rẽ ngoặt sang bên phải ở giữa Đại Tây Dương để đi về phía nam tới Mũi Hảo Vọng, tránh tuyến đường qua kênh đào Suez.”

Dù có nhiều khả năng kênh đào Suez được thông trong hôm nay, tờ CNBC dẫn lời nhiều chuyên gia hàng hải cho biết vấn đề tắc nghẽn kênh đào sẽ không được giải quyết ngay khi tàu Ever Given được giải cứu xong.

Ông Tim Huxley, giám đốc Mandarin Shipping cho biết sẽ mất “một thời gian” để giao thông trở lại bình thường, khi các con tàu đang xếp hàng chờ qua kênh được thông quan hết. “Mỗi ngày có khoảng 50 tàu đi qua kênh đào. Lúc này, có khoảng 300 con tàu đang xếp hàng chờ đến lượt. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây nên sự tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở cả hai đầu kênh”. “Sẽ mất khá nhiều thời gian để toàn bộ chuỗi cung ứng trở lại bình thường và điều đó sẽ có tác động đến các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ” - ông Huxley nói thêm.