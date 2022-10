Sau lỗ liên tiếp, Bibica (BBC) bất ngờ báo lãi "khủng" Quý III

Theo báo cáo tài chính Quý III/2022 Công ty Cổ phần Bibica (BBC) vừa công bố, lợi nhuận của doanh nghiệp này tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ đạt 22 tỷ.

Cụ thể, trong quý III/2022, Bibica ghi nhận mức doanh thu thuần đạt gần 399 tỷ đồng, tăng 266 tỷ (tương đương tăng 201%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 132 tỷ lên 400 tỷ; giá vốn tăng từ 102 tỷ lên 269 tỷ đồng; gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2022 của Bibica, các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 1095%, 201% và 140%; tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận gộp cũng tăng lần lượt 362% và 330%; nên cuối Quý III, Bibica báo lãi sau thuế 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp này báo lỗ 3,3 tỷ đồng. Trước đó, Quý II doanh nghiệp này cũng lỗ hơn 2,8 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân có kết quả kinh doanh trên, công ty cho biết do ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và sự phục hồi của thị trường sau đại dịch, khiến doanh thu tăng, dẫn đến lợi nhuận cũng tăng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Bibica ghi nhận doanh thu thuần tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 948 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng vọt từ 2,7 tỷ đồng lên 152 tỷ đồng. So với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 mà trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua đã công bố, Bibica chỉ mới hoàn thành được 50% kế hoạch doanh thu (1.900 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành 190% kế hoạch (80 tỷ đồng).

Tính tới 30/09/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 16% so với hồi đầu năm. Trong đó, chiếm chủ yếu gồm: tài sản ngắn hạn là 740 tỷ, tăng 162 tỷ so với hồi đầu năm; tài sản dài hạn là 1.163 tỷ đồng, tăng 2 tỷ và hàng tồn kho cũng tăng gần gấp đôi so với đầu năm, từ 85 tỷ lên 150 tỷ đồng.

Trước đó, BBC tiến hành trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, giá cổ phiếu của Bibica đứng ở mức tham chiếu là 54.200 đồng/CP.