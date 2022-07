Những ngày qua, bà con nông dân huyện Khánh Sơn bước vào vụ thu hoạch sầu riêng trong niềm vui được giá. Trung bình giá bán tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước đây.

Theo UBND Khánh Sơn, tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm toàn huyện là 4.263ha, đạt gần 85% kế hoạch năm; trong đó, có 2.000ha sầu riêng và diện tích cho thu hoạch khoảng 1.000ha.

Sản lượng sầu riêng Khánh Sơn năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19 không cao. Năm nay, sản lượng cũng dự kiến thấp do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão trong những tháng trước. Tuy nhiên, năm nay diện tích cho thu hoạch quả sầu riêng tăng hơn so với mọi năm nên nông dân vẫn đang kỳ vọng là sản lượng sẽ đạt hoặc cao hơn với năm 2021. Dự kiến, sầu riêng toàn huyện Khánh Sơn sẽ cho thu hoạch khoảng trên 10.000 tấn quả.

Sầu riêng của huyện Khánh Sơn được nhiều thị trường ưa chuộng. Ảnh: C.T

Ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng NNPTNT huyện Khánh Sơn cho biết, tháng 8 tới, UBND huyện Khánh Sơn sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần 2 năm 2022. Đây sẽ dịp để nông sản Khánh Sơn nói chung, sầu riêng Khánh Sơn nói riêng được quảng bá đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở Khánh Sơn, nếu năm ngoái thương lái thu mua tận vườn đối với sầu riêng hạt lép Ri 6 tầm 30.000 đồng/kg thì năm nay lên đến 35.000-40.000 đồng/kg; sầu riêng Monthong nổi tiếng của Khánh Sơn giá năm 2021 từ 35.000- 40.000đồng/kg, vụ năm nay được giá từ 45.000 - 50.000đ tuỳ theo vườn. Hiện tại, thương lái thu mua chủ yếu cung cấp hàng cho các tỉnh miền Tây. Với giá bán này nhiều bà con kỳ vọng sẽ có lãi.