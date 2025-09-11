“Sếp” Quản lý thị trường sẽ không được đi xe công riêng

Như vậy, đồng nghĩa với lãnh đạo cấp quản lý của Quản lý thị trường sẽ không được sử dụng xe ô tô chức danh (xe công đưa đón riêng) bắt đầu từ ngày 01/01/2026.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Trước đó, theo chủ trương tinh gọn bộ máy của trung ương, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1/3/2025 và chuyển chức năng của Tổng cục về Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Các Cục và chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương sẽ trực thuộc quản lý của các UBND tỉnh, thành phố, xã phường bố trí thành phòng, ban, đội.

Để phù hợp với mô hình hoạt động, quá trình tinh gọn bộ máy, Nghị định của Chính phủ lược bỏ phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường.

Trong đó có xe ô tô chức danh theo quy định, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù để phù hợp với quy định của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định 242 của Chính phủ cũng bỏ cụm từ "thanh tra chuyên ngành" để phù hợp với định hướng "cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không tổ chức thanh tra chuyên ngành”.

Các loại phương tiện lực lượng này được sử dụng phục vụ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính là: Xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng gồm: (xe ô tô tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô trang bị phòng thí nghiệm; xe mô tô; xuồng cao tốc; máy bộ đàm, thiết bị đo, kiểm tra nhanh, thiết bị chuyên dùng, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, máy móc, thiết bị văn phòng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) khác theo yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật.

Về phân định thẩm quyền quyết định mua sắm dành cho lực lượng quản lý thị trường

Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.

Căn cứ đặc thù về điều kiện thời tiết tại từng khu vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc chuyển đổi việc cấp phát áo khoác, áo măng tô, áo gió, áo bông sang trang phục khác cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường nhưng không được vượt quá đơn giá trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chuyển đổi cấp phát áo khoác, áo măng tô, áo gió, áo bông sang trang phục khác cho công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.".