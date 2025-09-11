Nghiên cứu mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP

Ban quản lý dự án 7 vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Đây là công trình do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII là nhà đầu tư đề xuất dự án.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13 km với điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, kết nối với đường Tân Tạo - Chợ Đệm (nay là đường Võ Trần Chí) và đường Bình Thuận - Chợ Đệm, thuộc địa phận xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Dự án có điểm cuối tại Km105+454, đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, kết nối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, thuộc địa phận xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy hoạch được duyệt, đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương có quy mô 10 -12 làn xe (đoạn từ Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn từ Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe); đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận quy mô 6 làn xe.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phân kỳ, nhà đầu tư đề xuất đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô 8 làn xe, các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận thực hiện đầu tư mở rộng bảo đảm quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt; các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100 km/h.

Ngoài hệ thống thu phí tự động không dừng, Dự án còn xây dựng mới và nâng cấp hệ thống giao thông thông minh ITS theo quy định hiện hành, đảm bảo đồng bộ trong phạm vi dự án và các tuyến cao tốc lân cận, đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc, bảo đảm kết nối đồng bộ mạng lưới đường cao tốc.

Dự án thực hiện đầu tư mở rộng các trạm dừng nghỉ trên tuyến với quy mô 15 - 20 ha/bên (trạm Km28+200 quy mô 20 ha/bên và trạm Km78+220 quy mô 15 ha/bên) đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc, bảo đảm tầm nhìn dài hạn.

Ước tính tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 1.045,55 ha, trong đó giai đoạn trước đây đã giải phóng mặt bằng 949,71 ha; cần giải phóng bổ sung khoảng 95,84 ha (địa phận TP.HCM là 6,37 ha; tỉnh Tây Ninh là 60,84 ha và tỉnh Đồng Tháp là 28,63 ha).

Với quy mô đầu tư như trên, tổng vốn đầu tư Dự án khoảng 41.372 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 6.206 tỷ đồng, vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 35.166 tỷ đồng.

Tại Dự án này tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 15% tổng vốn đầu tư dự án; tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư là 11,77%/năm; mức lãi suất vốn vay là 10,7%/năm.

Ban quản lý dự án 7 đề xuất tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án trong năm 2025; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028; thời gian vận hành, kinh doanh khoảng 21 năm 3 tháng (bắt đầu từ năm 2029).

