SHB: Lãi trước thuế hơn 11.500 tỷ đồng năm 2024, tăng trưởng tín dụng 18,2%

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB; HoSE: SHB) đã công bố báo cáo tài chính năm 2024, ghi nhận tổng tài sản ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, dư nợ cấp tín dụng ở mức gần 534 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng 18,2%. Ngân hàng bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hướng dòng vốn vào các các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế.

Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Năm 2024 – năm bản lề của Chiến lược Chuyển đổi giai đoạn 2024-2028, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% – nhóm thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ vào hoạt động, dịch vụ, sản phẩm trên toàn hệ thống. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,4%, duy trì hiệu quả sinh lời nhóm đầu ngành.

Năm qua, SHB hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao từ đầu năm, bao gồm: tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, kiểm soát nợ xấu và lợi nhuận trước thuế.



Tổng tài sản SHB từ năm 2019 - 2024.



Vừa qua, NHNN đã chấp thuận việc SHB phát hành gần 403 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11% để tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng, giữ vững TOP5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trước đó, Ngân hàng đã chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông.

Đại diện SHB chia sẻ, với nền tảng tài chính an toàn và hiệu quả, tại lần đầu tiên bảng xếp Fortune SEA 500 được công bố, SHB đứng thứ 137 trong các tổ chức có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam. SHB cũng là một trong 5 ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất trong nhiều năm qua.