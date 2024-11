Show diễn Kiss of The Sea (Phú Quốc) đạt Giải thưởng xuất sắc

Ngày 20/11/2024, show công nghệ đa phương tiện Kiss of The Sea (Nụ hôn của Biển Cả) tại Sunset Town, Phú Quốc đã vinh dự được trao giải xuất sắc Outstanding Achievement - tại Giải thưởng Thea lần thứ 31 của Hiệp hội giải trí theo chủ đề trên toàn thế giới - TEA (Themed Entertainment Association).

Thea Award là giải thưởng cao quý, được xem như “Oscar trong lĩnh vực vui chơi giải trí quốc tế”, tôn vinh những đội ngũ và cá nhân sáng tạo đã thiết kế, xây dựng và mang đến những trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo trên toàn thế giới. Lễ trao giải Thea lần thứ 31 năm 2024 của TEA đã diễn ra SeaWorld Orlando (Hoa Kỳ).

Show diễn Kiss of The Sea (Phú Quốc) giành chiến thắng xuất sắc tại Thea lần thứ 31

Tại đây, show diễn Kiss of The Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách giải thưởng Xuất Sắc, và chiến thắng ở Hạng mục Live Event (Show diễn ngoài trời). Trong danh sách giải thưởng Xuất sắc lần này còn có các công trình điêu khắc, các show diễn, bảo tàng, game… tại công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới như Europa Park (Đức), NEOBIO Museum (Thượng Hải), The Sphere (Las Vegas), Tokyo DisneySea (Nhật Bản)…

Việc Kiss of The Sea được vinh danh tại Giải thưởng Thea lần thứ 31 được xem là một thành tựu đặc biệt trong lĩnh vực vui chơi giải trí của Việt Nam bởi đây là show diễn đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam đạt giải thưởng danh giá này. Điều này cho thấy các trải nghiệm tại công viên giải trí của Việt Nam đã đạt đến tầm vóc quốc tế và được ghi nhận bởi các giải thưởng uy tín thế giới. Giải thưởng được trao bởi Thea cũng không chỉ đánh một dấu mốc đầu tiên đưa ngành nghệ thuật giải trí Phú Quốc và Việt Nam thăng hạng, mà còn góp phần bước đầu đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến của nghệ thuật và giải trí đẳng cấp quốc tế.

Kiss of The Sea góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến của nghệ thuật và giải trí đẳng cấp quốc tế

Hiệp hội Themed Entertainment Association – TEA với hơn 1.200 công ty thành viên tại 40 quốc gia, là một cộng đồng uy tín trên thế giới, quy tụ những chuyên gia xuất sắc trong các lĩnh vực kể chuyện, thiết kế, và công nghệ... Các thành viên TEA tập trung vào việc tạo ra những ý tưởng và dự án về các điểm tham quan và trải nghiệm độc đáo như công viên giải trí, bảo tàng, khu nghỉ dưỡng, và nhiều hơn nữa. Với mỗi dự án văn hóa nghệ thuật hay vui chơi giải trí sáng tạo, việc được tôn vinh bởi giải thưởng từ tổ chức TEA giống như được đóng dấu bảo đảm cho chất lượng, sự sáng tạo và đẳng cấp vượt trội.

“Trong hơn 30 năm qua, TEA đã vinh danh những nhà sáng tạo, nhà phát triển, nhà thiết kế và nhà sản xuất góp phần làm nên sự đặc biệt của ngành giải trí theo chủ đề. Giải thưởng Thea là biểu tượng cao nhất của sự xuất sắc và sáng tạo trong ngành. Những dự án được vinh danh năm nay không chỉ mang đến niềm vui cho hàng triệu du khách mà còn truyền cảm hứng để ngành công nghiệp tiếp tục bứt phá về sáng tạo và đổi mới” - Ông Matt Barton, Chủ tịch Hội đồng Quốc tế của TEA, chia sẻ.

Ra mắt hồi tháng 1/2024, Kiss of The Sea lập tức trở thành show diễn đình đám bậc nhất tại Phú Quốc hiện nay. Show diễn là sản phẩm của tập đoàn Sun Group kết hợp ECA2 - công ty sản xuất các show trình diễn đa trải nghiệm nổi tiếng nhất thế giới có trụ sở tại Pháp. Trong 30 năm thành lập, ECA2 đã sản xuất hơn 60 chương trình biểu diễn ở 17 quốc gia trên thế giới, nhiều trong số đó đã trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho các điểm đến như show Wings Of Time, Singapore thu hút hơn 1 triệu khách mỗi năm, hay Fountain of Dreams được mệnh danh là một trong những điểm đến đáng ghé thăm nhất tại Vũ Di Sơn, Trung Quốc.

Dàn diễn viên quốc tế kết hợp với hiệu ứng đa dạng từ nước, lửa, laser, ánh sáng…

Được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và là show trình diễn công nghệ đa phương tiện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tới hiện tại, Kiss of The Sea sở hữu những công nghệ tân tiến và quy mô lớn hàng đầu thế giới. Màn chiếu nước biển hơn 1.000m2 giúp "Nụ hôn của biển cả" xác lập danh hiệu “Nhà hát trên biển có quy mô lớn nhất thế giới” hay sân khấu có 3 vòm chiếu liên tiếp và 300 thiết bị được dùng để thiết lập đa hiệu ứng ánh sáng, lửa, nước, laser, pháo hoa…

Có tới 8 công nghệ và nghệ thuật trình diễn được sử dụng trong Kiss of The Sea là lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa và cuối cùng là biểu diễn nghệ thuật của các diễn viên quốc tế, để kể câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai trẻ từ Phú Quốc và một cô gái từ phía xa của thiên hà bí ẩn đến Trái Đất thông qua một hố đen.

Show diễn được trình diễn vào tất cả các buổi tối trong tuần (trừ thứ Ba) tại Thị trấn Hoàng Hôn lúc 21h30, với điểm nhấn đặc biệt nhất nằm ở phần cuối, đó là màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng với những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt thú vị, đưa Phú Quốc thành hòn đảo duy nhất trên thế giới bắn pháo hoa suốt 365 ngày trong năm. Và với việc được vinh danh xuất sắc bởi Thea Awards, Kiss of The Sea tiếp tục khẳng định vị thế của một show diễn mà mọi du khách phải thưởng thức khi đến Phú Quốc.

Show diễn kết thúc với màn pháo hoa hoành tráng mỗi tối tại Phú Quốc

Giải thưởng xuất sắc dành cho show diễn cũng là phần thưởng cao quý dành cho những nỗ lực không ngừng của Sun Group, trong hành trình đồng hành đưa Phú Quốc từng bước thăng hạng trên trường quốc tế và đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Những sản phẩm văn hoá mang tầm quốc tế như Kiss of The Sea là lời khẳng định cho sự đúng đắn của Phú Quốc, trong việc lựa chọn phát triển bền vững theo định hướng lấy văn hóa và nghệ thuật làm nền tảng phát triển và gia tăng sức hấp dẫn cho đảo ngọc.