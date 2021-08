Chính phủ Singapore mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng GDP chính thức năm 2021 lên 6-7% trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến trong nửa đầu năm.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nền kinh tế đảo quốc sư tử biển được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng 6-7% trong năm 2021, tăng mạnh so với dự báo 4-6% được đưa ra trước đó. “Nền kinh tế Singapore dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi dần dần trong nửa cuối năm nay” - Bộ này khẳng định trong bản báo cáo kinh tế cập nhật.

“Việc nới lỏng dần các hạn chế trong nước và mở cửa biên giới trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng nhanh cũng sẽ thúc đẩy đà phục hồi trong các lĩnh vực tiêu dùng cũng như giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lao động nhập cư”.

Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao bậc nhất châu Á cũng như toàn cầu tính đến thời điểm hiện tại. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hôm 10/8, ước tính đã có khoảng 72% dân số Singapore tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin. Điều này cho phép chính phủ Singapore bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế kiểm dịch trong tuần này, sau nhiều lần áp đặt trở lại các biện pháp nghiêm ngặt kể từ tháng 5 khi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên do biến chủng delta dễ lây lan.

Singapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khi tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 70% dân số (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cảnh báo vẫn còn nhiều rủi ro đè nặng lên kinh tế toàn cầu có thể gây áp lực đến đà tăng trưởng của nước này, chẳng hạn như diễn biến phức tạp của đại dịch, đặc biệt ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; lạm phát tăng cao hơn dự kiến và căng thẳng địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việc nâng cấp dự báo kinh tế cả năm 2021 được đưa ra trong bối cảnh Singapore ghi nhận tăng trưởng 14,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn mức ước tính 14,2% được các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đưa ra.

Cụ thể, trong quý II/2021, lĩnh vực sản xuất của Singapore đạt tăng trưởng sản lượng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với đà tăng lớn nhất nằm ở các ngành cơ khí chính xác và giao thông. Lĩnh vực xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do hoạt động xây dựng bị đình trệ vào quý II/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan tại quốc gia này. Các ngành dịch vụ đạt tăng trưởng 10,3% so với một năm về trước, trong đó thương mại bán lẻ dẫn đầu với mức tăng 50,7%.

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội của Singapore vẫn thấp hơn khoảng 0,6% so với thời điểm quý II/2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan rộng rãi ra toàn cầu.

Kể từ hôm 10/8 vừa qua, chính phủ Singapore đã thực hiện nới lỏng một số quy tắc nhập cảnh biên giới, chấp nhận một số công dân nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh vào quốc gia này. Các nhà chức trách cũng phê duyệt nhập cảnh trở lại với những công dân nước ngoài có thẻ làm việc tại Singapore với điều kiện đã tiêm chủng đầy đủ. Khách du lịch đã được tiêm chủng đủ hai mũi đến từ một số quốc gia như Úc, Canada và Hàn Quốc có thể chọn không ở trong các cơ sở được chỉ định mà cách ly tại phòng khách sạn của họ trong thời gian cách ly bắt buộc.

Các hạn chế kiểm dịch trong nước cũng được nới lỏng, chẳng hạn lệnh cấm ăn uống tại nhà hàng sẽ được dỡ bỏ một phần. Hạn chế mới cho phép nhóm tối đa 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể dùng bữa cùng nhau. Tại những địa điểm ẩm thực công cộng, những không gian lưu thông gió tự nhiên, khách hàng dù có tiêm chủng hay chưa vẫn sẽ được phép dùng bữa cùng nhau nhưng giới hạn tối đa là 2 người. Cũng từ 10/8, các cuộc tụ tập sẽ được nâng giới hạn từ 2 người thành 5 người, ưu tiên cho nhóm đã tiêm chủng đầy đủ. Các sự kiện đại chúng như biểu diễn trực tiếp sẽ được phép thu hút tối đa 500 người tham dự, nhưng tất cả cần có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin.

Ngoài ra, các nhà chức trách Singapore cũng đang tìm cách thiết lập bong bóng du lịch song phương với những quốc gia đã kiểm soát phần lớn đại dịch và có tỷ lệ tiêm chủng cao. Trong trường hợp thiết lập thành công bong bóng du lịch, du khách từ các quốc gia này nhập cảnh vào Singapore sẽ không cần cách ly bắt buộc mà chỉ cần xét nghiệm Covid-19 thường xuyên.