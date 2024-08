Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, ghi nhận doanh thu đạt gần 814 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 32,9% và 14 % so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính của Đèo Cả cho thấy, doanh thu của Đèo Cả có được chủ yếu đến từ hoạt động thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và thu phí đường bộ từ hầm Đèo Cả, các tuyến đường cao tốc.

Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 302 tỷ đồng, tăng 58,14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thu phí đạt hơn 485 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính của Đèo Cả cho thấy, trong quý II/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 813 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đtaj hơn 146 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính của Đèo Cả.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Đèo Cả đạt hơn 1.503 tỷ đồng, tăng 30,56% so với 6 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 239 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Đèo Cả đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.



Chỉ tính riêng hoạt động thi công xây lắp, doanh thu đạt hơn 498 tỷ đồng, tăng 51,94% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 33% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm. Đây được xem như "quả ngọt" cho nửa năm nỗ lực triển khai thi công các dự án hạ tầng giao thông khắp cả nước.

Đến nay, Đèo Cả đã hoàn thành dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng, đưa vào vận hành khai thác từ cuối tháng 4/2024. Đèo Cả cũng đã khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư là 25.300 tỷ đồng.

Tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với giá trị hợp đồng thi công xây lắp hơn 14.500 tỷ đồng, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Đèo Cả cho biết, trên công trường có hơn 4.000 nhân sự và 1.720 thiết bị, triển khai 45 mũi thi công, tổ chức làm việc 3 ca, riêng các hạng mục hầm thi công 24/24 không nghỉ. Luỹ kế sản lượng tính đến 30/7 đạt hơn 5.034 tỷ đồng, tương đương hơn 37% tổng khối lượng hợp đồng. Đèo Cả đặt mục tiêu cuối năm 2025 thông tuyến kỹ thuật và hoàn thành đưa vào khai thác trong quý II/2026.

Đối với Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Cùng đó, mảng thu phí cũng đóng góp phần lớn doanh thu với 962 tỷ đồng, chiếm 64% tổng doanh thu 6 tháng đầu năm, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2023 nhờ lưu lượng phương tiện lưu thông tăng trưởng tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lưu lượng xe qua các tuyến do Đèo Cả khai thác vận hành đạt hơn 11,9 triệu lượt xe, tăng 13% so với 6 tháng đầu năm 2023. Trung bình mỗi ngày ước tính các trạm thu phí BOT mang về cho công ty hơn 5,3 tỷ đồng.

Đèo Cả là doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án PPP lớn, trải dài khắp cả nước gồm: cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo; mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa; hầm Đèo Cả; hầm Cù Mông; hầm Hải Vân; hầm Phú Gia – Phước Tượng…

