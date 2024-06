Sao Bắc Đẩu ghi nhận nợ xấu từ 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Đèo Cả Group

Tổng giá trị các khoản nợ khó đòi của SBD ở 2 công ty CP Đầu tư Đèo Cả và BOT Đèo Cả Khánh Hoà đến thời điểm 31/3/2024 suýt soát 14 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm tài chính 2023-2024 (cho kỳ kết thúc là ngày 31/3/2024) của Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (MCK: SBD) và các công ty con cho thấy, tại ngày 31/3/2024, SBD ghi nhận 301 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và 26,4 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn.



Đáng chú ý, công ty phải dành 26,5 tỷ đồng cho dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Cụ thể, hồi cuối tháng 3/2024, tổng nợ xấu tại Sao Bắc Đẩu là 22,6 tỷ đồng. Giá trị có thể thu hồi được chỉ là 9,8 tỷ đồng.

Trong đó, SBD ghi nhận nợ xấu gần 9,8 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và gần 4,1 tỷ đồng cho khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa. Thời gian quá hạn là trên 3 năm. Giá trị có thể thu hồi được với Đầu tư Đèo Cả là 9,8 tỷ đồng, với BOT Đèo Cả Khánh Hòa là 0 đồng.

Các khoản nợ xấu do SBD ghi nhận. Ảnh chụp màn hình.

Báo cáo tài chính quý 4/2023 không thuyết minh rõ khoản nợ xấu này. Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2022, Sao Bắc Đẩu cho biết tại ngày 31/3/2023, Sao Bắc Đẩu có 52,2 tỷ đồng nợ xấu tại Đầu tư Đèo Cả, giá trị có thể thu hồi được là 42,5 tỷ đồng.

Thuyết minh của khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, SBD nêu: "Một phần giá trị của dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả với số tiền 15,6 tỷ đồng chưa đủ điều kiện thu hồi công nợ do chưa đủ cơ sở quyết toán với Bộ Giao thông vận tải. Hiện tại, Tập đoàn đã trích lập dự phòng gần 5,8 tỷ đồng do đang trong quá trình chờ Bộ Giao thông vận tải quyết toán sau cùng cho liên doanh nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu".

Số nợ xấu 5,5 tỷ đồng hồi cuối năm 2022 tại Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa không được thuyết minh rõ.

Cả 2 doanh nghiệp nêu trên đều là thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả (HHV). Trong đó, tại BOT Đèo Cả Khánh Hoà là công ty liên doanh, liên kết, HHV giữ 47,34% tỷ lệ lợi ích với vốn đầu tư 122 tỷ đồng, và 1.675 tỷ đồng, tương đương 73,41% tỷ lệ lợi ích tại Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

Ngoài 2 công ty này, báo cáo của SBD còn ghi nhận khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam với 5,5 tỷ đồng, đơn vị khác gây nợ xấu 3,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thành lập tháng 2/2004, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 135 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Hồng Minh.

Hiện tại bức tranh không sáng khi doanh thu của SBD giảm sâu. Cụ thể, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2023 của SBD giảm 102 tỷ đồng, tương đương 38,1% so với quý 4/2022; lũy kế cả năm giảm từ 871 tỷ đồng xuống còn 801 tỷ đồng.

Trong quý 4/2023, do doanh thu giảm sâu nên lãi gộp Sao Bắc Đẩu chỉ đạt 37,6 tỷ đồng, giảm 16,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lại có khoản lợi nhuận sau thuế 802 triệu đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ 8,1 tỷ đồng của quý 4/2022.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng từ 10,3 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng có được là do công ty giảm chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2023 từ 41,5 tỷ đồng xuống 15,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của SBD là 516 tỷ đồng, giảm 124 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Về tổng cộng tài sản, SBD ghi nhận 665 tỷ đồng, như vậy các khoản phải thu chiếm 49% tổng tài sản, tương ứng 327 tỷ đồng.