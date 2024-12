"Soi" sức khỏe tài chính của Taseco Land - DN "một mình một ngựa" tại dự án 3.200 tỷ đồng

Taseco Land là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án khu đô thị hơn 3.200 tỷ đồng ở Mê Linh, Hà Nội theo thông báo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Taseco Land "một mình một ngựa" tại dự án hơn 3.000 tỷ đồng

Ngày 26/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã thông báo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Khu đô thị mới Mê Linh tại xã Mê Linh và xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thông báo cho biết, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land; UPCoM: TAL) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mê Linh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đề nghị Taseco Land nghiên cứu, thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Trước đó, ngày 29/10, UBND TP. Hà Nội tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mê Linh đến 17h ngày 20/11/2024.

Lý do gia hạn là chỉ có một nhà đầu tư là Taseco Land đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.

Được biết, dự án Khu đô thị mới Mê Linh có quy mô hơn 40 ha, dự kiến phát triển gần 700 căn thấp tầng (liền kề, biệt thự, shophouse...) cao 3-5 tầng và một tòa nhà ở xã hội 10 tầng với hơn 800 căn.

Dự án cũng có khu đất cho công trình thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao. Tiến độ triển khai dự án được phê duyệt đến hết năm 2028. Quy mô dân số gần 5.100 người.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành khu đô thị mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho huyện Mê Linh.

Đây không phải là dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đầu tiên được Taseco Land nhắm đến, một số dự án lớn khác gắn với tên tuổi của Taseco Land có thể kể đến như: An Bình Complex; Taseco Complex; Phú Mỹ Complex tại Khu ngoại giao đoàn; dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu đô thị Dệt may Nam Định; dự án Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh Green Park Móng Cái; dự án căn hộ - khách sạn Alacarte Oceanview Đà Nẵng tại TP. Đà Nẵng...

"Soi" sức khỏe tài chính của Taseco Land?

Không ngừng mở rộng quỹ đất và đầu tư vào các dự án mới, đến cuối tháng 9/2024 hàng tồn kho của Taseco Land phình to thêm 29%, lên 4.964,5 tỷ đồng - chiếm 76% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ở cùng thời điểm. Theo thuyết minh, toàn bộ khoản này là chi phí sản kinh doanh dở dang - hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động xây lắp, thành phẩm bất động sản tại nhiều dự án trải dài trên khắp các địa phương như Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam,...

Tồn kho của Taseco Land tại ngày 30/9/2024. Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của Taseco Land.

Cùng với đó, nhu cầu về nguồn vốn của Taseco Land cũng gia tăng trong thời gian qua. Tại ngày 30/9/2024, doanh nghiệp "gánh" khối nợ hơn 3.764 tỷ đồng, trong đó: 846,6 tỷ đồng vay ngắn hạn và 2.917 tỷ đồng vay dài hạn. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này đã chi hơn 117 tỷ đồng tiền lãi vay.

Đáng chú ý, phần lớn các khoản vay này đều được thế chấp bằng các quyền tài sản phát sinh từ/liên quan đến các Dự án chủ chốt của Taseco Land như Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao (tồn kho ghi nhận 13,57 tỷ đồng); Dự án nhà ở cao tầng A3/CT2 Long Biên (tồn kho ghi nhận 871 tỷ đồng);...

Một điểm đáng lưu tâm tại bức tranh tài chính của doanh nghiệp, tại thời điểm kết thúc quý III/2024, quy mô tài sản lại giảm hơn 500 tỷ đồng về 9.426 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, 69% của tổng tài sản, tương ứng 6.531 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn nhưng chỉ có 63 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, Taseco Land chỉ còn gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt; 33,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 28,5 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền như vàng, tiền gửi ngắn hạn...

Ngoài ra, Taseco Land ghi nhận 1.263,9 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn, bao gồm: 581 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng; 287,5 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn; phải thu về cho vay ngắn hạn 184 tỷ đồng;....

Về kết quả kinh doanh, quý III/2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 310,6 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng 49% lên 68,2 tỷ đồng.

Kỳ này, Taseco Land lãi hoạt động tài chính 221,7 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ chỉ vỏn vẹn 11 tỷ đồng. Đáng nói, doanh thu tài chính biến động mạnh chủ yếu do lãi ghi nhận khoản thu từ bán công ty con 249,3 tỷ đồng.

Taseco Land đã hoàn tất thoái vốn tại công ty con CTCP Đầu tư TAH vào cuối tháng 7. Đây là đơn vị sở hữu lô đất B2-CC4-Starlake tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake). Bên cạnh đó, vào đầu tháng 10/2024, Taseco Land đã hoàn tất giải thể CTCP Thương mại Hải Hà do không còn nhu cầu kinh doanh.





Nguồn: Taseco Land.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.249,2 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần so với đầu năm. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 259,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 202,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 485% và 659% so với năm trước.

Năm 2024, Taseco Land đặt mục tiêu lãi sau thuế hợp nhất 475 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp còn cách mục tiêu rất xa khi mới đạt 43% kế hoạch năm.