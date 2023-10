Sợi Thế Kỷ (STK): Lãi 9 tháng đạt 22% kế hoạch năm, trữ tiền giảm mạnh

Mới đây, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 378,1 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 24% còn 321,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 318% lên 7,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng ghi nhận mức tăng 45% lên 23,2 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 4,8 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng tăng 48% lên 6,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 6% còn hơn 15 tỷ đồng.



Kết quả, Sợi Thế Kỷ báo lãi trước thuế 18 tỷ đồng, lãi sau thuế 16,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 68% và 67% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh số và giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khách hàng gián tiếp và trực tiếp của công ty thu hẹp quy mô đơn hàng.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.073,3 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 135% lên hơn 28,2 tỷ đồng do nhận được thêm khoản lãi chênh lệch tỷ giá 18,4 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Sợi Thế Kỷ báo lãi 56,8 tỷ đồng, giảm 74% so với năm trước. Sau thuế, Sợi Thế Kỷ thu về 55,7 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. So với mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 253,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Sợi Thế Kỷ mới chỉ thực hiện được 22% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ ở mức 2.425,6 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 173,1 tỷ đồng, giảm 58% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 15% lên 536,3 tỷ đồng.

Vay nợ của Sợi Thế Kỷ.

Hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Sợi Thế Kỷ là 828,8 tỷ đồng, tăng 42% so với số đầu năm. Trong đó, số dư vay và nợ thuê tài chính là hơn 473,1 tỷ đồng, trong khi đầu năm, con số này là 308,1 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Sợi Thế Kỷ có khoản vay dài hạn 165,1 tỷ đồng của Ngân hàng CTBC Bank Co, Ltd (Đài Loan). Bên cạnh đó, các khoản vay ngân hàng ngắn hạn bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (101,9 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (132,9 tỷ đồng)…