Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) vừa đưa ra thông báo về việc thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Theo đó, ngày 28/7 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, tương ứng ngày 27/7 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 5% bằng tiền mặt (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Với 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến sẽ chi khoảng 732 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán sẽ vào 10/8/2023.

Được biết, đây là tổng tỷ lệ trả cổ tức thấp nhất kể từ khi niêm yết của Thế giới Di động. Năm 2021, MGW chia với tỷ lệ lên đến 110% bao gồm 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. MWG cho biết: trong bối cảnh tình hình kinh doanh đang gặp không ít thách thức, cổ tức năm 2022 đã giảm đáng kể. Ngoài ra, MWG cũng phải dừng thói quen phát hành ESOP do tăng trưởng âm năm 2022.

Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Thế giới Di động không đề cập đến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 cũng như tỷ lệ chi trả cổ tức năm.

Kết quả kinh doanh Thế giới di động 10 năm trở lại đây

Cũng tại đại hội, trước áp lực từ lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu, MWG lên kế hoạch kinh doanh 2023 tương đối thận trọng với mục tiêu tăng trưởng chỉ 1 chữ số so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng – tăng 1% và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.200 tỷ đồng – tăng 2% so với năm 2022.

Trong 5 tháng đầu năm, MWG đạt 47.144 tỷ đồng doanh thu, giảm 21% so với cùng kỳ (chỉ đạt 35% so với kế hoạch kinh doanh). Trong đó, doanh thu chuỗi Thế giới Di động đóng góp 23,5% tổng doanh thu; chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 50,6%; chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 23,6% và hoạt động khác đóng góp 2,3% tổng doanh thu. Xét về chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, lũy kế 5 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu 2 chuỗi đạt 35.000 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Ngược lại, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu lũy kế trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 11.000 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, giá cổ phiếu MWG tăng 1,41% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 43.300 đồng/ cổ phiếu.